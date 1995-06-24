В 1 сезоне шоу «Криминальная Россия» действие происходит в 1993 году, когда прохожие обнаружили в Москве-реке тело неизвестного мужчины. Спустя некоторое время возле Минского шоссе нашли еще один труп человека, который умер от огнестрельного ранения. Оказалось, что эти смерти связаны между собой. Не менее таинственное преступление случилось зимой 1994 года. Жильцы дома на Фрунзенской улице заметили в лифте тело женщины, которую зарезали ножом. Спустя некоторое время в столице прокатилась целая волна аналогичных убийств, которые связывали два обстоятельства — расчет и одежда женщин. Каждая из жертв была в шубе.