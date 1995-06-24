Menu
Russian
Kriminalnaya Rossiya season 1

Криминальная Россия 12+
Сезон 1
Season premiere 24 June 1995
Production year 1995
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 45 minutes
"Kriminalnaya Rossiya" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Криминальная Россия» действие происходит в 1993 году, когда прохожие обнаружили в Москве-реке тело неизвестного мужчины. Спустя некоторое время возле Минского шоссе нашли еще один труп человека, который умер от огнестрельного ранения. Оказалось, что эти смерти связаны между собой. Не менее таинственное преступление случилось зимой 1994 года. Жильцы дома на Фрунзенской улице заметили в лифте тело женщины, которую зарезали ножом. Спустя некоторое время в столице прокатилась целая волна аналогичных убийств, которые связывали два обстоятельства — расчет и одежда женщин. Каждая из жертв была в шубе.

8.0
"Kriminalnaya Rossiya" season 1 list of episodes
Выпуск 1 - Дело Мурылёва. Смерть за квартиры
Season 1 Episode 1
24 June 1995
Выпуск 2 - Дело Чайки. Операция «Шуба»
Season 1 Episode 2
15 October 1995
Выпуск 3 - Дело химиков. Наркотик «Белый китаец»
Season 1 Episode 3
22 October 1995
Выпуск 4 - Дело браконьеров. Маленькая война за икру
Season 1 Episode 4
26 October 1995
Выпуск 5 - Дело Головкина. Удав
Season 1 Episode 5
29 October 1995
Выпуск 6 - Дело Култашева. Оборотень
Season 1 Episode 6
5 November 1995
Выпуск 7 - Дело Мадуева. Приговорённый всеми
Season 1 Episode 7
12 November 1995
Выпуск 8 - Дело Корякина. Прирождённые убийцы
Season 1 Episode 8
19 November 1995
Выпуск 9 - Дело Ряховского. Молчание ягнят (русский вариант)
Season 1 Episode 9
26 November 1995
Выпуск 10 - Свердловское дело. Сатрапы
Season 1 Episode 10
2 December 1995
Выпуск 11 - Дело Ларионова. Кровавый передел
Season 1 Episode 11
9 December 1995
Выпуск 12 - Дело контрабандистов. Иконы из России
Season 1 Episode 12
16 December 1995
Выпуск 13 - Неоконченная война
Season 1 Episode 13
23 December 1995
