Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kotenok po imeni Gav season 1 watch online

Kotenok po imeni Gav season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kotenok po imeni Gav Seasons Season 1

Котенок по имени Гав 0+
Title Сезон 1
Season premiere 22 July 1976
Production year 1976
Number of episodes 5
Runtime 45 minutes
"Kotenok po imeni Gav" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Котенок по имени Гав» на обычном чердаке жилого дома на свет появляется очаровательный рыжий котенок. Несмотря на то что он еще очень мал, ему уже хочется познавать окружающий мир и знакомиться с другими животными. Вот только его довольно странное имя не располагает к дружбе. Когда он говорит большому черному коту, что его зовут Гав, тот поднимает его на смех. А щенок и вовсе решает, что он его передразнивает. И все же между котенком и щенком завязываются теплые отношения. Эта странная парочка вместе пытается разобраться во взрослой жизни. Им приходится то прятать от врагов котлету, то скрываться от грозы.

Series rating

7.5
Rate 12 votes
"Kotenok po imeni Gav" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
История 1
Season 1 Episode 1
22 July 1976
Вторая история
Season 1 Episode 2
5 September 1977
Третья история
Season 1 Episode 3
28 April 1979
Четвертая история
Season 1 Episode 4
8 March 1980
Пятая история
Season 1 Episode 5
15 December 1982
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more