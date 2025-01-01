В 1-м сезоне сериала «Котенок по имени Гав» на обычном чердаке жилого дома на свет появляется очаровательный рыжий котенок. Несмотря на то что он еще очень мал, ему уже хочется познавать окружающий мир и знакомиться с другими животными. Вот только его довольно странное имя не располагает к дружбе. Когда он говорит большому черному коту, что его зовут Гав, тот поднимает его на смех. А щенок и вовсе решает, что он его передразнивает. И все же между котенком и щенком завязываются теплые отношения. Эта странная парочка вместе пытается разобраться во взрослой жизни. Им приходится то прятать от врагов котлету, то скрываться от грозы.