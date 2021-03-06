В 1 сезоне сериала «Кукольный домик» Корзухина планировала не вмешиваться в расследования и заняться личной жизнью. Но сделать это ей не удалось. Саша узнает об убийстве врача-анестезиолога. Женщина раньше работала вместе с ее избранником Милюхиным. Убийца воспользовался лекарственными препаратами, а в личные вещи жертвы положил антикварную куклу. Саша обеспечивает Милюхину алиби и решает принять участие в расследовании. В это время происходит убийство еще двух медиков, почерк преступления тот же: у жертв находят антикварные куклы и психотропное вещество в крови. Такую куклу Греков находит у Милюхина.