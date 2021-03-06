Menu
Kukolnyy domik season 1 watch online

Kukolnyy domik season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kukolnyy domik Seasons Season 1

Кукольный домик 12+
Title Сезон 1
Season premiere 6 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Kukolnyy domik" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кукольный домик» Корзухина планировала не вмешиваться в расследования и заняться личной жизнью. Но сделать это ей не удалось. Саша узнает об убийстве врача-анестезиолога. Женщина раньше работала вместе с ее избранником Милюхиным. Убийца воспользовался лекарственными препаратами, а в личные вещи жертвы положил антикварную куклу. Саша обеспечивает Милюхину алиби и решает принять участие в расследовании. В это время происходит убийство еще двух медиков, почерк преступления тот же: у жертв находят антикварные куклы и психотропное вещество в крови. Такую куклу Греков находит у Милюхина.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Kukolnyy domik" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 March 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 March 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 March 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 March 2021
