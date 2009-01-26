В 1 сезоне сериала «Однажды будет любовь» Аня родилась и выросла в провинциальном городке, ее воспитывала тетя. Девушка всегда отличалась романтичностью и мечтательностью. Она любила слушать пение птиц, шорох листьев и звуки дождя. По жизни Аня всегда предпочитала идти с распахнутой душой. После смерти тети девушка переехала в Москву, где столкнулась с первыми серьезными испытаниями. В этом городе у нее появились враги, но именно здесь она повстречала возлюбленного. Впервые этого парня Аня видела во сне, когда была совсем юной. Затем незнакомца из снов девушка заметила по телевизору. Оказалось, что этот парень — известный актер.