В 1-м сезоне сериала «Маугли» человеческий ребенок случайно теряется в диких джунглях, где ему грозит множество опасностей. Но «детеныша» спасает волчица Ракша. Она принимает Маугли в свою семью и растит вместе со своими детьми. Мальчик превращается в мужчину – высокого, сильного и ловкого человека, считающего себя волком, но сильно превосходящего всех членов стаи по силе и интеллекту. Ему одному удается придумать, как побороть засуху и прогнать прочь диких собак. Постепенно у него появляются друзья – мудрый питон Каа, пантера Багира и медведь Балу, а также враг – тигр Шерхан, желающий разорвать человека в клочья.