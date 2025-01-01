Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Maugli 1967 - 1971, season 1

Maugli season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Maugli Seasons Season 1

Маугли 0+
Title Сезон 1
Season premiere 23 August 1967
Production year 1967
Number of episodes 5
Runtime 1 hour 40 minutes
"Maugli" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Маугли» человеческий ребенок случайно теряется в диких джунглях, где ему грозит множество опасностей. Но «детеныша» спасает волчица Ракша. Она принимает Маугли в свою семью и растит вместе со своими детьми. Мальчик превращается в мужчину – высокого, сильного и ловкого человека, считающего себя волком, но сильно превосходящего всех членов стаи по силе и интеллекту. Ему одному удается придумать, как побороть засуху и прогнать прочь диких собак. Постепенно у него появляются друзья – мудрый питон Каа, пантера Багира и медведь Балу, а также враг – тигр Шерхан, желающий разорвать человека в клочья.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Maugli" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Ракша
Season 1 Episode 1
23 August 1967
Похищение
Season 1 Episode 2
23 August 1968
Последняя охота Акелы
Season 1 Episode 3
23 August 1969
Битва
Season 1 Episode 4
23 August 1970
Возвращение к людям
Season 1 Episode 5
23 August 1971
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more