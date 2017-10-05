В 1 сезоне сериала «Зооспецназ» авторы проекта рассказывают о самых поразительных животных на планете Земля. Каждая среда обитания на Земле связана с определенными трудностями для диких животных. Природа часто «подкидывает» трудности, с которыми зверям приходится справляться своими силами. Некоторые из них от рождения наделены уникальными способностями, другим удалось развить навыки, которые помогают выживать в самых трудных условиях. Тело, устройство мозга и нервной системы таких зверей больше похожи на необыкновенные механизмы. Создается ощущение, что они могут отразить любой вызов от агрессивной внешней среды.