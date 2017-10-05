Menu
Kinoafisha TV Shows Animal Special Forces Seasons Season 1

Animal Special Forces 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
"Animal Special Forces" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Зооспецназ» авторы проекта рассказывают о самых поразительных животных на планете Земля. Каждая среда обитания на Земле связана с определенными трудностями для диких животных. Природа часто «подкидывает» трудности, с которыми зверям приходится справляться своими силами. Некоторые из них от рождения наделены уникальными способностями, другим удалось развить навыки, которые помогают выживать в самых трудных условиях. Тело, устройство мозга и нервной системы таких зверей больше похожи на необыкновенные механизмы. Создается ощущение, что они могут отразить любой вызов от агрессивной внешней среды.

"Animal Special Forces" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 October 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
12 October 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 October 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 October 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 November 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 November 2017
