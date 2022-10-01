Menu
Kuhnya po lyubvi (2022), season 1

Kuhnya po lyubvi season 1 poster
Кухня по любви 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 32 minutes
"Kuhnya po lyubvi" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Кухня по любви» супруги Саша и Оля Бельковичи изобретают новые рецепты и рассказывают, как даже самое простое блюдо превратить в настоящий деликатес. По мнению ведущих, утром обязательно нужно баловать себя вкусным и необычным завтраком. Например, куриными чупа-чупсами. Затем чета Бельковичей решает поделиться с аудиторией рецептом митболов с моцареллой. А еще Александр и Ольга знают, как приготовить пряный тыквенный суп, который может согреть лучше пледа промозглым осенним днем. Ну и конечно, как обойтись без классической утренней глазуньи... с карамелизированным беконом.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
Season 1
Выпуск 01. Синнабоны с сыром и шпинатом
Season 1 Episode 1
1 October 2022
Выпуск 02. Слойки с баклажаном, йогуртом и гранатом
Season 1 Episode 2
8 October 2022
Выпуск 03. Йоркширский пудинг с беконом и глазуньей
Season 1 Episode 3
15 October 2022
Выпуск 04. Банановый хлеб
Season 1 Episode 4
22 October 2022
Выпуск 05. Куриные чупа-чупсы
Season 1 Episode 5
29 October 2022
Выпуск 06. Тыквенный суп
Season 1 Episode 6
5 November 2022
Выпуск 07. Картофельная запеканка с фаршем из колбасок
Season 1 Episode 7
12 November 2022
Выпуск 08. Митболы с моцареллой
Season 1 Episode 8
19 November 2022
