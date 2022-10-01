В 1 сезоне шоу «Кухня по любви» супруги Саша и Оля Бельковичи изобретают новые рецепты и рассказывают, как даже самое простое блюдо превратить в настоящий деликатес. По мнению ведущих, утром обязательно нужно баловать себя вкусным и необычным завтраком. Например, куриными чупа-чупсами. Затем чета Бельковичей решает поделиться с аудиторией рецептом митболов с моцареллой. А еще Александр и Ольга знают, как приготовить пряный тыквенный суп, который может согреть лучше пледа промозглым осенним днем. Ну и конечно, как обойтись без классической утренней глазуньи... с карамелизированным беконом.