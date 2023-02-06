В 1 сезоне сериала «Заложник» в центре событий оказываются комиссар Федеральной полиции Швеции Алекс Рехт и его молодая, но весьма амбициозная и перспективная помощница – аналитик Фредрика Бергман. Расследование, за которое они принимаются на этот раз, оказывается личным для Алекса. Его сын Эрик оказывается на борту самолета, захваченного опасными террористами. Они сообщают о том, что экипаж будет взорван и все пассажи погибнут, если сотрудники правоохранительных органов не выполнят два требования, выдвинутых преступниками. Алекс и Фредрика не остановятся ни перед чем, чтобы спасти Эрика.