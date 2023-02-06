Menu
Kapningen 2023, season 1

Kapningen season 1 poster
Kapningen
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 24 minutes
"Kapningen" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Заложник» в центре событий оказываются комиссар Федеральной полиции Швеции Алекс Рехт и его молодая, но весьма амбициозная и перспективная помощница – аналитик Фредрика Бергман. Расследование, за которое они принимаются на этот раз, оказывается личным для Алекса. Его сын Эрик оказывается на борту самолета, захваченного опасными террористами. Они сообщают о том, что экипаж будет взорван и все пассажи погибнут, если сотрудники правоохранительных органов не выполнят два требования, выдвинутых преступниками. Алекс и Фредрика не остановятся ни перед чем, чтобы спасти Эрика.

Series rating

5.5
Rate 11 votes
5.6 IMDb
"Kapningen" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Avsnitt 1
Season 1 Episode 1
6 February 2023
Avsnitt 2
Season 1 Episode 2
6 February 2023
Avsnitt 3
Season 1 Episode 3
13 February 2023
Avsnitt 4
Season 1 Episode 4
20 February 2023
Avsnitt 5
Season 1 Episode 5
27 February 2023
Avsnitt 6
Season 1 Episode 6
6 March 2023
TV series release schedule
