В 1-м сезоне сериала «Близкая угроза» зрители узнают о множестве страшных терактов по всему миру, которые удалось вовремя предотвратить или хотя бы смягчить их последствия. Выясняется, что практически каждый день в том или ином городе незаметно и оперативно проводятся операции полиции и спецслужб, спасающие миллионы жизней. Однако террористы все равно идут на шаг впереди правоохранительных органов. Даже простой студент-химик из Саудовской Аравии может свободно заказать в интернете вещество, необходимое для создания бомбы. А ведь параллельно свои сети расставляют такие мощные преступные организации, как «Аль-Каида».