Terrorism Close Calls 2018, season 1

Terrorism Close Calls 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Terrorism Close Calls" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Близкая угроза» зрители узнают о множестве страшных терактов по всему миру, которые удалось вовремя предотвратить или хотя бы смягчить их последствия. Выясняется, что практически каждый день в том или ином городе незаметно и оперативно проводятся операции полиции и спецслужб, спасающие миллионы жизней. Однако террористы все равно идут на шаг впереди правоохранительных органов. Даже простой студент-химик из Саудовской Аравии может свободно заказать в интернете вещество, необходимое для создания бомбы. А ведь параллельно свои сети расставляют такие мощные преступные организации, как «Аль-Каида».

Series rating

5.2
Rate 12 votes
5.3 IMDb
"Terrorism Close Calls" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The NY City Subway Plot
Season 1 Episode 1
26 October 2018
The Student Bomb Maker
Season 1 Episode 2
26 October 2018
Cargo Bomb Plot
Season 1 Episode 3
26 October 2018
Operation Chevrolet: The Plot to Kill Saudi Ambassador
Season 1 Episode 4
26 October 2018
Operation Overt: The Transatlantic Liquid Bomb Plot
Season 1 Episode 5
26 October 2018
Martin Luther King Day Plot
Season 1 Episode 6
26 October 2018
The Sauerland Cell: Plot to Kill U.S. Soldiers
Season 1 Episode 7
26 October 2018
The Israel Honey Trap
Season 1 Episode 8
26 October 2018
Australian Anzac Day Plot
Season 1 Episode 9
26 October 2018
German Jihad & The EURO Plot
Season 1 Episode 10
26 October 2018
