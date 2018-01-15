В 1 сезоне сериала «С появлением тебя» в центре событий оказывается Ведика — 42-летняя самодостаточная женщина и мать-одиночка из среднего класса, а также Сахил — 24-летний ветреный молодой человек из состоятельной семьи. Их случайная встреча приводит к бурным романтическим отношениям. Но героям приходится сталкиваться с консервативными устоями, осуждением со стороны окружающих и возрастными противоречиями. Однако герои твердо намерены доказать всему миру и, в первую очередь, самим себе, что любви все возрасты покорны. Однако перед этим им предстоит пройти сквозь множество испытаний.