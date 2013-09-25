Menu
Secret Love 16+
Season premiere 25 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Тайна» наследник из обеспеченной семьи Мин-хек является обладателем холодного сердца и трезвого рассудка. Он всегда пренебрежительно относился к любви, однако молодая девушка по имени Ю-джон смогла зажечь его душу по-настоящему. Она провела несколько лет в местах заключения, где отбывала наказание за то, что попала в дорожно-транспортное происшествие. В автокатастрофе погибла девушка. Но на самом деле в аварии был виновен ее молодой человек по имени До-хун, успешный прокурор, а Ю-джон защитила его, взяв вину на себя. Как это нередко происходит, в обмен на верность До-хун оставил девушку и стал встречаться с другой.

7.8
Rate 13 votes
8 IMDb
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 September 2013
Episode 2
Season 1 Episode 2
26 September 2013
Episode 3
Season 1 Episode 3
2 October 2013
Episode 4
Season 1 Episode 4
3 October 2013
Episode 5
Season 1 Episode 5
9 October 2013
Episode 6
Season 1 Episode 6
10 October 2013
Episode 7
Season 1 Episode 7
16 October 2013
Episode 8
Season 1 Episode 8
17 October 2013
Episode 9
Season 1 Episode 9
23 October 2013
Episode 10
Season 1 Episode 10
24 October 2013
Episode 11
Season 1 Episode 11
30 October 2013
Episode 12
Season 1 Episode 12
31 October 2013
Episode 13
Season 1 Episode 13
6 November 2013
Episode 14
Season 1 Episode 14
7 November 2013
Episode 15
Season 1 Episode 15
13 November 2013
Episode 16
Season 1 Episode 16
14 November 2013
