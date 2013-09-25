В 1 сезоне сериала «Тайна» наследник из обеспеченной семьи Мин-хек является обладателем холодного сердца и трезвого рассудка. Он всегда пренебрежительно относился к любви, однако молодая девушка по имени Ю-джон смогла зажечь его душу по-настоящему. Она провела несколько лет в местах заключения, где отбывала наказание за то, что попала в дорожно-транспортное происшествие. В автокатастрофе погибла девушка. Но на самом деле в аварии был виновен ее молодой человек по имени До-хун, успешный прокурор, а Ю-джон защитила его, взяв вину на себя. Как это нередко происходит, в обмен на верность До-хун оставил девушку и стал встречаться с другой.