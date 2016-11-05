В 1 сезоне сериала «Зыбь» на побережье Нидерландов и Бельгии надвигается шторм. Метеорологи встревожены: такого большого урагана в этих краях еще не видели, требуется в экстренном порядке начать массовую эвакуацию, но власти не торопятся, считая, что ситуация не так критична, тем более ложная тревога отрицательно скажется на экономике страны. Но когда в близлежащие города начнет прибывать вода, время упущено, дамбы не справляются. На кону жизни 5 000 000 человек, которые живут как в больших городах, так и в деревнях. Кого-то стихия настигла дома, кого-то в пути – каждый должен спасаться самостоятельно.