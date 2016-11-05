Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Als de dijken breken 2016, season 1

Als de dijken breken season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Als de dijken breken Seasons Season 1

Als de dijken breken 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 November 2016
Production year 2016
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Als de dijken breken" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Зыбь» на побережье Нидерландов и Бельгии надвигается шторм. Метеорологи встревожены: такого большого урагана в этих краях еще не видели, требуется в экстренном порядке начать массовую эвакуацию, но власти не торопятся, считая, что ситуация не так критична, тем более ложная тревога отрицательно скажется на экономике страны. Но когда в близлежащие города начнет прибывать вода, время упущено, дамбы не справляются. На кону жизни 5 000 000 человек, которые живут как в больших городах, так и в деревнях. Кого-то стихия настигла дома, кого-то в пути – каждый должен спасаться самостоятельно.

Series rating

6.4
Rate 12 votes
6.6 IMDb
"Als de dijken breken" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Dijkring 14
Season 1 Episode 1
5 November 2016
Code rood
Season 1 Episode 2
12 November 2016
Stilte na de storm
Season 1 Episode 3
19 November 2016
Op het droge
Season 1 Episode 4
26 November 2016
Een hart onder de riem
Season 1 Episode 5
3 December 2016
Nederland boven water
Season 1 Episode 6
10 December 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more