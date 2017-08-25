Во 2 сезоне сериала «Молодое поколение» Джин Мен возвращается от родителей на самолете и приходит в восторг, когда обнаруживает, что соседки по комнате встречают ее в аэропорту. Но неожиданно выясняется, что девчонками руководят вовсе не дружеские чувства, а целый список претензий, которые им не терпится высказать вернувшейся соседке. Вскоре в их домик подселяют нового студента, привыкнуть к которому всем оказывается не так-то просто. Дело в том, что он оказывается вовсе не таким, как представляют себе девочки изначально. Тем временем в университете начинается новый семестр, а у Джи Вон появляются тайны от ребят.