Age of Youth season 2 watch online

Age of Youth season 2 poster
Age of Youth 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 25 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 14
Runtime 14 hours 0 minute
Во 2 сезоне сериала «Молодое поколение» Джин Мен возвращается от родителей на самолете и приходит в восторг, когда обнаруживает, что соседки по комнате встречают ее в аэропорту. Но неожиданно выясняется, что девчонками руководят вовсе не дружеские чувства, а целый список претензий, которые им не терпится высказать вернувшейся соседке. Вскоре в их домик подселяют нового студента, привыкнуть к которому всем оказывается не так-то просто. Дело в том, что он оказывается вовсе не таким, как представляют себе девочки изначально. Тем временем в университете начинается новый семестр, а у Джи Вон появляются тайны от ребят.

8.1
Rate 11 votes
8.2 IMDb
Season 1
Season 2
I am upset by small things #us
Season 2 Episode 1
25 August 2017
I'm a coward #stranger
Season 2 Episode 2
26 August 2017
I've decided to hate you #crimeandpunishment
Season 2 Episode 3
1 September 2017
I survived #selfishgene
Season 2 Episode 4
2 September 2017
My heart is as fickle as a reed #firstlove
Season 2 Episode 5
8 September 2017
I'm a miracle #insearchoflosttime
Season 2 Episode 6
9 September 2017
I was in the center of the world #scarletletter
Season 2 Episode 7
15 September 2017
I deny myself #confession
Season 2 Episode 8
16 September 2017
I became a scar #paradiselost
Season 2 Episode 9
22 September 2017
It might be me #hunchesarenotwrong
Season 2 Episode 10
23 September 2017
I betrayed myself #falling
Season 2 Episode 11
29 September 2017
I affirm myself #standbyme
Season 2 Episode 12
30 September 2017
I saw at myself #allbeautifulwords
Season 2 Episode 13
6 October 2017
They have their own mirror #goodbyeseeyoutomorrow
Season 2 Episode 14
7 October 2017
