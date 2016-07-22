В 1 сезоне сериала «Молодое поколение» скромная отличница Ю Ын Чжэ поступает в университет, о котором она мечтала всю свою жизнь. Но вместе кропотливых занятий она попадает в мир тусовок и вечеринок. Теперь девушка живет в общежитии и делит общую комнату с еще четырьмя девчонками. Соседки как на подбор – одна страннее другой! Одна почти никогда не спит, из-за чего вечно клюет носом и жалуется на шум. Вторая не умеет говорить ни о чем, кроме своего обожаемого парня. Третья не расстается с банкой пива и вечно попадает в неприятности. А последняя просто помешана на своей идеальной внешности. И как тут заниматься учебой?

