Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Age of Youth season 1 watch online

Age of Youth season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Age of Youth Seasons Season 1

Age of Youth 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 July 2016
Production year 2016
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"Age of Youth" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Молодое поколение» скромная отличница Ю Ын Чжэ поступает в университет, о котором она мечтала всю свою жизнь. Но вместе кропотливых занятий она попадает в мир тусовок и вечеринок. Теперь девушка живет в общежитии и делит общую комнату с еще четырьмя девчонками. Соседки как на подбор – одна страннее другой! Одна почти никогда не спит, из-за чего вечно клюет носом и жалуется на шум. Вторая не умеет говорить ни о чем, кроме своего обожаемого парня. Третья не расстается с банкой пива и вечно попадает в неприятности. А последняя просто помешана на своей идеальной внешности. И как тут заниматься учебой?
 

Series rating

8.1
Rate 11 votes
8.2 IMDb
"Age of Youth" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Fear of Takeoff #slipper
Season 1 Episode 1
22 July 2016
Is this underwear yours? #lies and naked faces
Season 1 Episode 2
23 July 2016
I've never once loved myself #rotten roots
Season 1 Episode 3
29 July 2016
My dream is to work at a company #proof of poverty
Season 1 Episode 4
30 July 2016
The reason for loving someone, and the reason for not loving someone #men and women
Season 1 Episode 5
5 August 2016
You'll realize later the events of that day were foreshadowing #starting point
Season 1 Episode 6
6 August 2016
I'm somebody who should not be happy #scissors
Season 1 Episode 7
12 August 2016
Hope, that damned hope #suspicious man
Season 1 Episode 8
13 August 2016
You won't lose your way if you stand still #shoes
Season 1 Episode 9
19 August 2016
We believe because we want to #lie
Season 1 Episode 10
20 August 2016
After a close look, it's clear that everyone has their own circumstances #earring
Season 1 Episode 11
26 August 2016
And yet, life still goes on #aftermath
Season 1 Episode 12
27 August 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more