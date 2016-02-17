Menu
Super 4 season 2 watch online

Super 4 season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Super 4 Seasons Season 2

Super 4 6+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 22 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 52
Runtime 9 hours 32 minutes
"Super 4" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Суперчетверка» Пороховой остров захватывают маленькие зеленые человечки. Они обещают людям, что пришли с миром, однако их действия противоречат этим словам. У вторженцев есть лазеры и другое опасное оружие, которым они пользуются против землян. Суперчетверка выясняет, что им нужна лава из вулкана острова, чтобы выполнить миссию своего великого лидера Сикрониора: уничтожить Землю. Тем временем Твинкл позволяют посетить цветочный фестиваль в ее родном мире фей. Новость приводит ее в восторг, но друзья относятся к этому с подозрением. Выясняется, что их страхи небезосновательны…

Series rating

6.7
Rate 14 votes
"Super 4" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Special Invaders
Season 2 Episode 1
22 October 2016
Fairy Snatchers
Season 2 Episode 2
22 October 2016
Light my Fire
Season 2 Episode 3
29 October 2016
Sharkruby
Season 2 Episode 4
29 October 2016
Disanchanted Island
Season 2 Episode 5
5 November 2016
Mine Your Own Business
Season 2 Episode 6
5 November 2016
The Maze of Fears
Season 2 Episode 7
19 November 2016
Ricky Rictus
Season 2 Episode 8
10 December 2016
Sabotage
Season 2 Episode 9
10 December 2016
Sir Cleano
Season 2 Episode 10
17 December 2016
Let’s Be Rational
Season 2 Episode 11
13 February 2017
Logic and Magic
Season 2 Episode 12
15 February 2017
A Mad Mad World
Season 2 Episode 13
15 February 2017
Welcome to the Jungle
Season 2 Episode 14
16 February 2017
Enchanted Jungle
Season 2 Episode 15
16 February 2017
Super 5
Season 2 Episode 16
17 February 2016
Bittersweet Treasure
Season 2 Episode 17
17 February 2017
Bubble Trouble
Season 2 Episode 18
19 February 2017
The Dark Unicorn
Season 2 Episode 19
11 March 2017
The King’s Jubilee
Season 2 Episode 20
12 March 2017
Super Gene
Season 2 Episode 21
21 March 2017
Bodyguards
Season 2 Episode 22
19 March 2017
Twinkle Queen of the Pirates
Season 2 Episode 23
25 March 2017
Super 3
Season 2 Episode 24
26 March 2017
Wanted Rock Brock
Season 2 Episode 25
1 April 2017
Move It
Season 2 Episode 26
2 April 2017
Toy Boxed
Season 2 Episode 28
8 October 2017
Saturday Knight Fever
Season 2 Episode 29
14 October 2017
Poetry Party
Season 2 Episode 30
15 October 2017
Jurassic Safari
Season 2 Episode 31
21 October 2017
Grey Magic
Season 2 Episode 32
4 November 2017
Princess Ruby
Season 2 Episode 33
5 November 2017
The Pied Piper of Kingsland
Season 2 Episode 34
22 October 2017
Romancing The Opal
Season 2 Episode 35
29 October 2017
Worlds Apart
Season 2 Episode 36
28 October 2017
Super Fast
Season 2 Episode 37
24 February 2018
Superior
Season 2 Episode 38
25 February 2018
Super Bad
Season 2 Episode 39
3 March 2018
We Come in Peace
Season 2 Episode 40
4 March 2018
Half and Half
Season 2 Episode 41
10 March 2018
Saving Pirate Sharkbeard
Season 2 Episode 42
11 March 2018
Heart of a Knight
Season 2 Episode 43
17 March 2018
Super Rock
Season 2 Episode 44
18 March 2018
The Truth is Far Out There
Season 2 Episode 45
24 March 2018
Migrations of Aliens
Season 2 Episode 46
24 March 2018
Chasing the Chameleon
Season 2 Episode 47
31 March 2018
The Sky Is Falling
Season 2 Episode 48
1 April 2018
Fairy Happy
Season 2 Episode 49
7 April 2018
The Pirate Virus
Season 2 Episode 50
8 April 2018
All Together Now Part 1
Season 2 Episode 51
15 April 2018
All Together Now Part 2
Season 2 Episode 52
15 April 2018
Flying Shark
Season 11 Episode 27
2 April 2017
