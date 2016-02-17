Во 2 сезоне сериала «Суперчетверка» Пороховой остров захватывают маленькие зеленые человечки. Они обещают людям, что пришли с миром, однако их действия противоречат этим словам. У вторженцев есть лазеры и другое опасное оружие, которым они пользуются против землян. Суперчетверка выясняет, что им нужна лава из вулкана острова, чтобы выполнить миссию своего великого лидера Сикрониора: уничтожить Землю. Тем временем Твинкл позволяют посетить цветочный фестиваль в ее родном мире фей. Новость приводит ее в восторг, но друзья относятся к этому с подозрением. Выясняется, что их страхи небезосновательны…