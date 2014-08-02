Menu
Super 4 season 1 watch online

Super 4 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Super 4 Seasons Season 1

Super 4 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 August 2014
Production year 2014
Number of episodes 52
Runtime 9 hours 32 minutes
"Super 4" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Суперчетверка» где-то далеко-далеко существует нейтральный мир, в котором оказываются все потерянные и изгнанные существа из разных реальностей. Именно там однажды знакомятся четверо совершенно разных и несовместимых, на первый взгляд, персонажей. Джин – талантливый ученый из нашего времени, любящий строгие черные костюмы и современные гаджеты. Алекс – средневековый принц, привыкший сражаться с драконами за честь прекрасных дам. Руби – отважная пиратка, гроза морей и мужских сердец. А Твинкл – и вовсе розовая феечка со стрекозиными крыльями. Они объединяются, чтобы защищать свои родные миры.
 

Series rating

6.7
Rate 14 votes
"Super 4" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Cleaning Day
Season 1 Episode 1
2 August 2014
Dragonriders
Season 1 Episode 2
2 August 2014
I'm the King
Season 1 Episode 3
9 August 2014
Gene's Four
Season 1 Episode 4
9 August 2014
Mindnet
Season 1 Episode 5
23 August 2014
Princely Wedding
Season 1 Episode 6
23 August 2014
The Great Gonk
Season 1 Episode 7
30 August 2014
Baby Dragon
Season 1 Episode 8
6 September 2014
A Colossal Challenge
Season 1 Episode 9
26 February 2015
Go Ruby!
Season 1 Episode 10
5 March 2015
The Song of the Stork
Season 1 Episode 11
18 October 2014
Haunted Castle
Season 1 Episode 12
30 October 2014
Tower Trouble
Season 1 Episode 13
25 February 2015
Fog Over Kingsland
Season 1 Episode 14
25 October 2014
Ruby, Queen of the Seas - Part 1
Season 1 Episode 15
1 January 2015
Ruby, Queen of the Seas - Part 2
Season 1 Episode 16
1 January 2015
Ruby, Queen of the Seas - Part 3
Season 1 Episode 17
1 January 2015
Ruby, Queen of the Seas - Part 4
Season 1 Episode 18
1 January 2015
Saving Prince Alexander
Season 1 Episode 19
1 November 2014
Convoy of Honor
Season 1 Episode 20
6 September 2014
Operation Swashbuckler
Season 1 Episode 21
1 March 2015
Sleeping Buddy
Season 1 Episode 22
20 September 2014
Outlaws of Gravity
Season 1 Episode 23
11 October 2014
The Siege
Season 1 Episode 24
18 October 2014
Appetite for Destruction
Season 1 Episode 25
25 October 2014
The Metal Age
Season 1 Episode 26
1 November 2014
Your Wish is My Command
Season 1 Episode 27
10 January 2015
The Golden Wand
Season 1 Episode 28
25 February 2015
The Final Countdowns
Season 1 Episode 29
10 January 2015
Spell Book in Danger
Season 1 Episode 30
7 February 2015
Turnips and Old Lace
Season 1 Episode 31
17 January 2015
Silence of the Statues
Season 1 Episode 32
23 February 2015
The Prophecy
Season 1 Episode 33
11 May 2015
A Pirate's Honor
Season 1 Episode 34
7 February 2015
The White Rabbit
Season 1 Episode 35
24 January 2015
The Goose with the Golden Egg
Season 1 Episode 36
24 January 2015
Gene, Techno Explorer - Part 1
Season 1 Episode 37
1 January 2015
Gene, Techno Explorer - Part 2
Season 1 Episode 38
1 January 2015
Gene, Techno Explorer - Part 3
Season 1 Episode 39
1 January 2015
Gene, Techno Explorer - Part 4
Season 1 Episode 40
1 January 2015
Rage of the Dragon
Season 1 Episode 41
3 March 2015
Negative
Season 1 Episode 42
17 April 2015
All That Glitters
Season 1 Episode 43
21 February 2015
Some Like It Magical
Season 1 Episode 44
11 February 2015
The Furious Elf
Season 1 Episode 45
24 February 2015
Lady Unicorn
Season 1 Episode 46
31 January 2015
A Robot at the Fairies
Season 1 Episode 47
3 March 2015
Origins - Part 1
Season 1 Episode 48
28 February 2015
Origins - Part 2
Season 1 Episode 49
28 February 2015
Origins - Part 3
Season 1 Episode 50
28 February 2015
Origins - Part 4
Season 1 Episode 51
28 February 2015
The Truce
Season 1 Episode 52
17 February 2015
TV series release schedule
