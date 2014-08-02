В 1 сезоне сериала «Суперчетверка» где-то далеко-далеко существует нейтральный мир, в котором оказываются все потерянные и изгнанные существа из разных реальностей. Именно там однажды знакомятся четверо совершенно разных и несовместимых, на первый взгляд, персонажей. Джин – талантливый ученый из нашего времени, любящий строгие черные костюмы и современные гаджеты. Алекс – средневековый принц, привыкший сражаться с драконами за честь прекрасных дам. Руби – отважная пиратка, гроза морей и мужских сердец. А Твинкл – и вовсе розовая феечка со стрекозиными крыльями. Они объединяются, чтобы защищать свои родные миры.

