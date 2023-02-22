В 1 сезоне сериала «Покорители космоса» французские ученые расскажут зрителям все, что сегодня известно человечеству о бескрайних просторах Вселенной. Оказывается, космос не так уж далек и непознаваем, как нам казалось совсем недавно. Каждый божий день исследователи со всего мира прикладывают весь свой интеллект и фантазию, чтобы продвинуться в вопросах изучения космоса. Планеты, звезды, кометы, черные дыры, искривления пространства, звездные пути и порталы – все это окружает нашу маленькую голубую Землю. Что, если человечество – это вовсе не центр Вселенной, а лишь часть огромного пазла, который необходимо собрать?