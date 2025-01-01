В 1 сезоне сериала «Свободная женщина» скромная провинциалка Наташа мечтает о лучшей жизни, поэтому она приезжает «покорять Москву». Девушке на удивление везет: в нее сразу же влюбляется обеспеченный, красивый и заботливый мужчина – бизнесмен по имени Николай. Он приводит «невесту» в свой красивый дом, обеспечивает ее всем необходимым и предлагает завести ребенка. Наташа соглашается, но ее ждет жестокое разочарование. Выясняется, что Николай никогда на самом деле не любил ее, а лишь хотел найти суррогатную мать, чтобы выносить малыша для богатой иностранной пары. Вот только теперь она ни за что не отдаст своего ребенка.