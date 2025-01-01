Menu
Russian
Svobodnaya zhenschina 2002, season 1

Svobodnaya zhenschina season 1 poster
Свободная женщина 12+
Сезон 1
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 28 minutes
"Svobodnaya zhenschina" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Свободная женщина» скромная провинциалка Наташа мечтает о лучшей жизни, поэтому она приезжает «покорять Москву». Девушке на удивление везет: в нее сразу же влюбляется обеспеченный, красивый и заботливый мужчина – бизнесмен по имени Николай. Он приводит «невесту» в свой красивый дом, обеспечивает ее всем необходимым и предлагает завести ребенка. Наташа соглашается, но ее ждет жестокое разочарование. Выясняется, что Николай никогда на самом деле не любил ее, а лишь хотел найти суррогатную мать, чтобы выносить малыша для богатой иностранной пары. Вот только теперь она ни за что не отдаст своего ребенка.

Series rating

4.1
Rate 12 votes
"Svobodnaya zhenschina" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Эпизод 1
Season 1 Episode 1
TBA
Эпизод 2
Season 1 Episode 2
TBA
Эпизод 3
Season 1 Episode 3
TBA
Эпизод 4
Season 1 Episode 4
TBA
TV series release schedule
