В 3-м сезоне сериала «Огги Огги» действие по-прежнему разворачивается в ярком и притягательном кошачьем мире. Продолжается история очаровательного котенка по кличке Огги и его приятелях. Они всегда находят поводы для веселья во время своих фантастических приключений. Огги по-прежнему обитает в роскошном доме за городом, где у него есть все возможности, чтобы наслаждаться покоем и уединением. Однако долго поваляться на сиреневой подушке перед экраном ТВ, поедая сладости, у котенка не выходит. Его соседи, тараканы, всегда найдут повод вывести Огги из себя и заставить играть с ними.