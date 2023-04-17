Во 2 сезоне сериала «Огги Огги» приключения ленивого, но веселого и жизнерадостного котика и его друзей продолжаются. Мечты о спокойной жизни Огги постоянно кто-то нарушает. Чаще всего с раннего утра ему не дают покоя неугомонные соседи — три таракана, которых зовут Джой, Марки и Ди-ди. Они вечно только и делают, что подшучивают над Огги, похищают его любимую еду и постоянно мешают коту жить. Кузен Огги по кличке Джек не разделяет миролюбивого настроя своего братца. Он готов отразить удар силовыми методами. Сложно представить, что Джек может быть сентиментальным и романтичным, как Огги, но тут в дело вмешивается любовь.