Oggy Oggy 2021, season 2

Oggy Oggy season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Oggy Oggy Seasons Season 2

Oggy Oggy 0+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 39
Runtime 14 hours 18 minutes
"Oggy Oggy" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Огги Огги» приключения ленивого, но веселого и жизнерадостного котика и его друзей продолжаются. Мечты о спокойной жизни Огги постоянно кто-то нарушает. Чаще всего с раннего утра ему не дают покоя неугомонные соседи — три таракана, которых зовут Джой, Марки и Ди-ди. Они вечно только и делают, что подшучивают над Огги, похищают его любимую еду и постоянно мешают коту жить. Кузен Огги по кличке Джек не разделяет миролюбивого настроя своего братца. Он готов отразить удар силовыми методами. Сложно представить, что Джек может быть сентиментальным и романтичным, как Огги, но тут в дело вмешивается любовь.

Series rating

6.2
Rate 11 votes
Oggy Oggy List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Sled Race / The Shooting Star / The Great Raspberryade Robbery
Season 2 Episode 1
17 April 2023
Red Card! / Out of Their Gourd / Out of Sorts, Out of Doors
Season 2 Episode 2
17 April 2023
Flying Sky High / The Flood / Ski Slope Squabble
Season 2 Episode 3
17 April 2023
Super Mallow / Officer Oggy Oggy / Oggy Oggy the Farmhand
Season 2 Episode 4
17 April 2023
The Ice Cube Dilemma / Out of Play / Forbidden Fruit
Season 2 Episode 5
17 April 2023
The Puzzle Rainbow / The Super Signal / Show-stopper
Season 2 Episode 6
17 April 2023
Music! / The Garbage Collectors / Blown Away
Season 2 Episode 7
17 April 2023
Railroaded / The FireCats' Vacation! / Bad Hat Day
Season 2 Episode 8
17 April 2023
Mallow and the AstroCats / The Banjo Star! / Lonely Planet
Season 2 Episode 9
17 April 2023
Fix-it Fixation / Sandstorm / Surprise Party
Season 2 Episode 10
17 April 2023
Ice Block(Head) / Fraidy Cat / The Star Thief
Season 2 Episode 11
17 April 2023
Sticker Stickler / Canned Laughter / Long Haul
Season 2 Episode 12
17 April 2023
O Christmas Tree / Santa Paws /Santa's Christmas
Season 2 Episode 13
17 April 2023
