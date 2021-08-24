В 1 сезоне сериала «Огги Огги» в центре событий оказывается простодушный кот-обыватель, слегка ленивый и очень романтичный. Для Огги в жизни крайне важны простые радости: телепередачи, теплый пуфик, вкусняшки. Еще ему нравится слушать приятную музыку. У Огги есть кузен по имени Джек, который является полной противоположностью своему двоюродному братцу. Суровый строгий котик активно борется с тараканами, которые часто учиняют хаос в доме, и это зачастую приводит к катастрофическим последствиям. Огги и его друзей ждет множество захватывающих приключений в живописном пригороде, где они обитают.