Oggy Oggy 2021, season 1

Oggy Oggy season 1 poster
Oggy Oggy 0+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 48
Runtime 17 hours 36 minutes
"Oggy Oggy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Огги Огги» в центре событий оказывается простодушный кот-обыватель, слегка ленивый и очень романтичный. Для Огги в жизни крайне важны простые радости: телепередачи, теплый пуфик, вкусняшки. Еще ему нравится слушать приятную музыку. У Огги есть кузен по имени Джек, который является полной противоположностью своему двоюродному братцу. Суровый строгий котик активно борется с тараканами, которые часто учиняют хаос в доме, и это зачастую приводит к катастрофическим последствиям. Огги и его друзей ждет множество захватывающих приключений в живописном пригороде, где они обитают.

Series rating

6.2
Rate 11 votes
Oggy Oggy List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Weather / The Balloon / The Catventurers
Season 1 Episode 1
24 August 2021
The Plant / Cats and Dogs / Cats in the Hat
Season 1 Episode 2
24 August 2021
Let's Go Oggy Oggy / Thank Your Lucky Stars / Ship Shape
Season 1 Episode 3
24 August 2021
The Mysterious Wild Cat / The New Cushion / Polar Cats
Season 1 Episode 4
24 August 2021
Sourpuss / Hoedown! / Pirate's Treasure
Season 1 Episode 5
24 August 2021
Eyes on the Prize / The Fire Brigade / A Good Sport
Season 1 Episode 6
24 August 2021
Cookie Cutters Cat / Stop Thief! / The Sheep
Season 1 Episode 7
24 August 2021
The Missing Piece / A Jazzy Night / Crazy Rider
Season 1 Episode 8
24 August 2021
Nothing Like the Sun / The Joggers / Kitty Litter
Season 1 Episode 9
24 August 2021
Bee in His Bonnet / Student of the Year / The Fish
Season 1 Episode 10
24 August 2021
Band Aid / The Butterfly (in Your Stomach) / Claw Enforcement
Season 1 Episode 11
24 August 2021
Apple of His Eye / Rain-meow in the Sky / Oggy Oggy Grand Prix
Season 1 Episode 12
24 August 2021
Sloshy / Scaredy-cat / The Farmer's Apprentice
Season 1 Episode 13
24 August 2021
An Impossible Choice / SuperCat / Claws Encounters
Season 1 Episode 14
24 August 2021
A Trespasser in Museum / Blue Angel / (Go) Cart Racing!
Season 1 Episode 15
24 August 2021
Fixit Felines / Let the Good Times Roll / Sea Cats
Season 1 Episode 16
24 August 2021
The Fire Brigade
Season 1 Episode 17
24 August 2021
A Good Sport
Season 1 Episode 18
24 August 2021
Cookie Cutters Cat
Season 1 Episode 19
24 August 2021
Stop Thief!
Season 1 Episode 20
24 August 2021
The Sheep
Season 1 Episode 21
24 August 2021
The Missing Piece
Season 1 Episode 22
24 August 2021
A Jazzy Night
Season 1 Episode 23
24 August 2021
Crazy Rider
Season 1 Episode 24
24 August 2021
Nothing Like the Sun
Season 1 Episode 25
24 August 2021
The Joggers
Season 1 Episode 26
24 August 2021
Kitty Litter
Season 1 Episode 27
24 August 2021
Bee in His Bonnet
Season 1 Episode 28
24 August 2021
Student of the Year
Season 1 Episode 29
24 August 2021
The Fish
Season 1 Episode 30
24 August 2021
Band Aid
Season 1 Episode 31
24 August 2021
The Butterfly (in Your Stomach)
Season 1 Episode 32
24 August 2021
Claw Enforcement
Season 1 Episode 33
24 August 2021
Apple of His Eye
Season 1 Episode 34
24 August 2021
Rain-meow in the Sky
Season 1 Episode 35
24 August 2021
Oggy Oggy Grand Prix
Season 1 Episode 36
24 August 2021
Sloshy
Season 1 Episode 37
24 August 2021
Scaredy-cat
Season 1 Episode 38
24 August 2021
The Farmer's Apprentice
Season 1 Episode 39
24 August 2021
An Impossible Choice
Season 1 Episode 40
24 August 2021
SuperCat
Season 1 Episode 41
24 August 2021
Claws Encounters
Season 1 Episode 42
24 August 2021
A Trespasser in Museum
Season 1 Episode 43
24 August 2021
Blue Angel
Season 1 Episode 44
24 August 2021
(Go) Cart Racing!
Season 1 Episode 45
24 August 2021
Fixit Felines
Season 1 Episode 46
24 August 2021
Let the Good Times Roll
Season 1 Episode 47
24 August 2021
Sea Cats
Season 1 Episode 48
24 August 2021
TV series release schedule
