Во 2 сезоне сериала «Догу» продолжаются веселые приключения молодого человека по имени Догу. Несмотря на то что главный герой снискал славу отъявленного неудачника, он не сдается и отважно смотрит в лицо любым злоключениям. Догу проходит мимо строящегося здания и замечает компании людей. Их взгляды устремлены на последний этаж, и они о чем-то активно спорят. Догу заметил наверху мужчину, который, по всей видимости, хочет покончить с собой. Догу поднимается к нему. Затем он видит привлекательную девушку на набережной, одетую в костюм русалки. Очаровательная незнакомка хочет прикурить сигарету, но у нее никак не получается ее поджечь.