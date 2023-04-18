Menu
Doğu 2021, season 2

Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 18 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Doğu" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Догу» продолжаются веселые приключения молодого человека по имени Догу. Несмотря на то что главный герой снискал славу отъявленного неудачника, он не сдается и отважно смотрит в лицо любым злоключениям. Догу проходит мимо строящегося здания и замечает компании людей. Их взгляды устремлены на последний этаж, и они о чем-то активно спорят. Догу заметил наверху мужчину, который, по всей видимости, хочет покончить с собой. Догу поднимается к нему. Затем он видит привлекательную девушку на набережной, одетую в костюм русалки. Очаровательная незнакомка хочет прикурить сигарету, но у нее никак не получается ее поджечь.

Series rating

7.0
Rate 12 votes
Doğu List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
1. Bölüm
Season 2 Episode 1
18 April 2023
2. Bölüm
Season 2 Episode 2
18 April 2023
3. Bölüm
Season 2 Episode 3
18 April 2023
4. Bölüm
Season 2 Episode 4
25 April 2023
5. Bölüm
Season 2 Episode 5
2 May 2023
6. Bölüm
Season 2 Episode 6
9 May 2023
7. Bölüm
Season 2 Episode 7
16 May 2023
8. Bölüm
Season 2 Episode 8
23 May 2023
