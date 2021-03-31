В 1 сезоне сериала «Догу» в центре событий оказался молодой человек по имени Догу, которому не удается преуспеть буквально ни в чем. При этом юноша мечтает стать комическим артистом, но все смеются над этим его желанием. Мало кто верит, что у этого парня что-нибудь может получить всерьез. При этом Догу упрямо идет к своей цели сквозь все тернии, а его жизнь частенько подбрасывает ему абсурдные ситуации, в которые он попадает с завидной регулярностью. Близкие настаивают на том, чтобы Догу получил высшее образование. Он смиренно посещает пары, будучи уверенным, что никогда не станет выпускником.