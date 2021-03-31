Menu
Doğu 2021, season 1

Doğu season 1 poster
Doğu
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Doğu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Догу» в центре событий оказался молодой человек по имени Догу, которому не удается преуспеть буквально ни в чем. При этом юноша мечтает стать комическим артистом, но все смеются над этим его желанием. Мало кто верит, что у этого парня что-нибудь может получить всерьез. При этом Догу упрямо идет к своей цели сквозь все тернии, а его жизнь частенько подбрасывает ему абсурдные ситуации, в которые он попадает с завидной регулярностью. Близкие настаивают на том, чтобы Догу получил высшее образование. Он смиренно посещает пары, будучи уверенным, что никогда не станет выпускником.

Doğu List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
31 March 2021
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
31 March 2021
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
31 March 2021
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
7 April 2021
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
7 April 2021
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
14 April 2021
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
14 April 2021
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
21 April 2021
