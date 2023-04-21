В 1 сезоне сериала «Дорогая мама: Сага об Афени и Тупаке Шакуре» в центре событий оказываются выдающиеся исторические фигуры, мать и сын, Афени и Тупак Шакуры. Афени Шакур была революционеркой и женщиной, возглавившей феминистическую «Партию Черных пантер». Тупак стал рэпером и мыслителем, а также мировым секс-символом и фаворитом средств массовой информации за его откровенные, а иногда и возмутительные выходки. Мать и сын в конечном итоге явились олицетворением современного активистского движения афроамериканцев. Их история рассказывает о переломном периоде в истории Соединенных Штатов Америки.