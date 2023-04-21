Menu
Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur 2023, season 1

Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur
Season premiere 21 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 2 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Дорогая мама: Сага об Афени и Тупаке Шакуре» в центре событий оказываются выдающиеся исторические фигуры, мать и сын, Афени и Тупак Шакуры. Афени Шакур была революционеркой и женщиной, возглавившей феминистическую «Партию Черных пантер». Тупак стал рэпером и мыслителем, а также мировым секс-символом и фаворитом средств массовой информации за его откровенные, а иногда и возмутительные выходки. Мать и сын в конечном итоге явились олицетворением современного активистского движения афроамериканцев. Их история рассказывает о переломном периоде в истории Соединенных Штатов Америки.

8.3
Panther Power
Season 1 Episode 1
21 April 2023
Changes
Season 1 Episode 2
21 April 2023
So Many Tears
Season 1 Episode 3
28 April 2023
Ambitionz Az A Ridah
Season 1 Episode 4
5 May 2023
Until the End of Time
Season 1 Episode 5
12 May 2023
