В 1 сезоне сериала «Алмазы» главными действующими лицами становятся два брата из еврейской ультраортодоксальной семьи, живущей в бельгийском Антверпене. Их родители владеют крупнейшей алмазной империей. Однако даже такой устойчивый бизнес может рухнуть и погрязнуть в долговой яме при бездарном руководстве. Когда компанию унаследовал один из сыновей, все пошло прахом. Узнав об этом, второй брат принимает решение вернуться на малую родину и спасти семейное детище. Главным героям предстоит справиться со многими проблемами, разрешить конфликты и противоречия как с близкими, так и в самих себе.