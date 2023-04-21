Menu
Rough Diamonds 2023, season 1

Rough Diamonds 16+
Season premiere 21 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"Rough Diamonds " season 1 description

В 1 сезоне сериала «Алмазы» главными действующими лицами становятся два брата из еврейской ультраортодоксальной семьи, живущей в бельгийском Антверпене. Их родители владеют крупнейшей алмазной империей. Однако даже такой устойчивый бизнес может рухнуть и погрязнуть в долговой яме при бездарном руководстве. Когда компанию унаследовал один из сыновей, все пошло прахом. Узнав об этом, второй брат принимает решение вернуться на малую родину и спасти семейное детище. Главным героям предстоит справиться со многими проблемами, разрешить конфликты и противоречия как с близкими, так и в самих себе.

