В 1 сезоне сериала «Зубная фея: Любовь кусается» в центре событий оказывается дантист по имени Рой, который живет в Калькутте, лечит зубную боль пациентов, увлекается кулинарией и не знает проблем. Родители, которые тоже работали стоматологами, гордятся своим сыном. Однако жизнь главного героя переворачивается с ног на голову после того, как судьба сталкивает его с мятежной вампиршей Руми. Рой должен вылечить ей зубы, но на этом их отношения не ограничатся. Руми воспылает чувствами к своему спасителю, и тот ответит ей взаимностью. Так начнется кровавое захватывающее приключение влюбленных, полное опасностей и романтики.