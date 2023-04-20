Menu
Tooth Pari: When Love Bites 2023, season 1

Kinoafisha TV Shows Tooth Pari: When Love Bites Seasons Season 1

Season premiere 20 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Tooth Pari: When Love Bites" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Зубная фея: Любовь кусается» в центре событий оказывается дантист по имени Рой, который живет в Калькутте, лечит зубную боль пациентов, увлекается кулинарией и не знает проблем. Родители, которые тоже работали стоматологами, гордятся своим сыном. Однако жизнь главного героя переворачивается с ног на голову после того, как судьба сталкивает его с мятежной вампиршей Руми. Рой должен вылечить ей зубы, но на этом их отношения не ограничатся. Руми воспылает чувствами к своему спасителю, и тот ответит ей взаимностью. Так начнется кровавое захватывающее приключение влюбленных, полное опасностей и романтики.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
Tooth Pari: When Love Bites List of episodes TV series release schedule
Season 1
Upar Neeche
Season 1 Episode 1
20 April 2023
The Cutmundus
Season 1 Episode 2
20 April 2023
Climate Change
Season 1 Episode 3
20 April 2023
The Test
Season 1 Episode 4
20 April 2023
Darinda
Season 1 Episode 5
20 April 2023
Tyajet Kularthe Purusham
Season 1 Episode 6
20 April 2023
Meet the Parents
Season 1 Episode 7
20 April 2023
No. 30
Season 1 Episode 8
20 April 2023
TV series release schedule
