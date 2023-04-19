Menu
Ya tebya ne otpuschu 2023, season 1

Я тебя не отпущу 16+
Title Сезон 1
Season premiere 19 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Я тебя не отпущу» женщина средних лет Полина Руднева всю жизнь была домохозяйкой. Муж Константин стал центром ее вселенной, она заботилась о нем и о дочери Вере, словом, являлась настоящей хранительницей очага. Вера превратилась в прекрасную девушку, познакомила родителей с женихом и сообщила о дате свадьбы. Полина радовалась за единственную дочь, но ее мир рухнул после того, как Константин заявил, что хочет уйти из семьи. Он планирует начать бракоразводный процесс после свадьбы Веры. Полина решила во что бы то ни стало сделать так, чтобы муж остался с ней. Она не остановится ни перед чем.

"Ya tebya ne otpuschu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 April 2023
