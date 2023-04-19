В 1 сезоне сериала «Я тебя не отпущу» женщина средних лет Полина Руднева всю жизнь была домохозяйкой. Муж Константин стал центром ее вселенной, она заботилась о нем и о дочери Вере, словом, являлась настоящей хранительницей очага. Вера превратилась в прекрасную девушку, познакомила родителей с женихом и сообщила о дате свадьбы. Полина радовалась за единственную дочь, но ее мир рухнул после того, как Константин заявил, что хочет уйти из семьи. Он планирует начать бракоразводный процесс после свадьбы Веры. Полина решила во что бы то ни стало сделать так, чтобы муж остался с ней. Она не остановится ни перед чем.