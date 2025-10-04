Menu
Saturday Night Live (1975), season 51

Saturday Night Live season 51 poster
Saturday Night Live 16+
Season premiere 4 October 2025
Production year 2025
Number of episodes 15
Runtime 22 hours 30 minutes

TV Show rating

7.9
Rate 12 votes
TBA
Season 51 Episode 1
4 October 2025
TBA
Season 51 Episode 2
11 October 2025
Sabrina Carpenter
Season 51 Episode 3
18 October 2025
TBA
Season 51 Episode 4
1 November 2025
TBA
Season 51 Episode 5
8 November 2025
TBA
Season 51 Episode 6
15 November 2025
TBA
Season 51 Episode 7
6 December 2025
TBA
Season 51 Episode 8
13 December 2025
TBA
Season 51 Episode 9
20 December 2025
TBA
Season 51 Episode 10
17 January 2026
TBA
Season 51 Episode 11
24 January 2026
TBA
Season 51 Episode 12
31 January 2026
TBA
Season 51 Episode 13
28 February 2026
TBA
Season 51 Episode 14
7 March 2026
TBA
Season 51 Episode 15
14 March 2026
