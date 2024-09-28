Menu
Saturday Night Live (1975), season 50
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Saturday Night Live
16+
Season premiere
28 September 2024
Production year
2024
Number of episodes
20
Runtime
30 hours 0 minute
TV Show rating
7.9
Rate
12
votes
Saturday Night Live List of episodes
TV series release schedule
Season 50
Episode 1
28 September 2024
TBA
Season 50
Episode 2
5 October 2024
TBA
Season 50
Episode 3
12 October 2024
TBA
Season 50
Episode 4
19 October 2024
TBA
Season 50
Episode 5
2 November 2024
TBA
Season 50
Episode 6
9 November 2024
TBA
Season 50
Episode 7
16 November 2024
TBA
Season 50
Episode 8
7 December 2024
TBA
Season 50
Episode 9
14 December 2024
TBA
Season 50
Episode 10
21 December 2024
TBA
Season 50
Episode 11
18 January 2025
TBA
Season 50
Episode 12
25 January 2025
TBA
Season 50
Episode 13
1 March 2025
TBA
Season 50
Episode 14
8 March 2025
TBA
Season 50
Episode 15
29 March 2025
TBA
Season 50
Episode 16
5 April 2025
TBA
Season 50
Episode 17
12 April 2025
TBA
Season 50
Episode 18
3 May 2025
TBA
Season 50
Episode 19
10 May 2025
TBA
Season 50
Episode 20
17 May 2025
