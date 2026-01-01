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Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Winner
Outstanding Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Winner
Outstanding Production Design for a Variety or Reality Series
Winner
Outstanding Directing for a Variety Series
Winner
Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Series
Winner
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Winner
Outstanding Picture Editing for Variety Programming (Segment)
Nominee
Outstanding Picture Editing for Variety Programming (Segment)
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Music Direction
Nominee
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Scripted Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Production Design for a Variety or Reality Series
Winner
Outstanding Directing for a Variety Series
Winner
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Music Direction
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Outstanding Scripted Variety Series
Nominee
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Variety Sketch Series
Winner
Outstanding Variety Sketch Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Nominee
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Nominee
Outstanding Music Direction
Nominee
Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Outstanding Music Direction
Nominee
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Variety Sketch Series
Winner
Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Winner
Outstanding Contemporary Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Winner
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Winner
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Winner
Outstanding Variety Sketch Series
Winner
Outstanding Directing for a Variety Series
Winner
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Winner
Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Winner
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Winner
Outstanding Variety Sketch Series
Winner
Outstanding Directing for a Variety Series
Winner
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Winner
Outstanding Variety Sketch Series
Winner
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Music Direction
Nominee
Outstanding Music Direction
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Winner
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Winner
Outstanding Directing for a Variety Series
Winner
Outstanding Directing for a Variety Series
Winner
Outstanding Variety Sketch Series
Winner
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Winner
Outstanding Variety Sketch Series
Winner
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Music Direction
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Music Direction
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Variety Sketch Series
Winner
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Winner
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Winner
Outstanding Variety Sketch Series
Winner
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Winner
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Winner
Outstanding Directing for a Variety Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Interactive Program
Nominee
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Variety Sketch Series
Winner
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Winner
Outstanding Directing for a Variety Series
Winner
Outstanding Variety Sketch Series
Winner
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Programming
Winner
Outstanding Directing for a Variety Series
Winner
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Programming
Winner
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Interactive Program
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Nominee
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Winner
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Nominee
Outstanding Interactive Program
Nominee
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Directing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Variety Sketch Series
Nominee
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Variety Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Winner
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Costumes for a Variety Program or a Special
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Variety Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Art Direction for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Art Direction for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Music Direction
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Music Direction
Nominee
Outstanding Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Winner
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Directing for a Variety Series
Winner
Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Variety Series
Nominee
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Picture Editing for Short-Form Segments and Variety Specials
Nominee
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Winner
Outstanding Directing for a Variety Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Art Direction for Variety or Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Series
Nominee
Outstanding Variety Series
Nominee
Outstanding Variety Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety, Music Or Comedy Series
Nominee
Outstanding Lighting Design or Lighting Direction for a Variety, Music, or Comedy Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Variety, Music Or Comedy Series
Nominee
Outstanding Art Direction for Variety, Music or Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Art Direction for Variety, Music or Nonfiction Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Series
Winner
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for Variety, Music or Comedy Programming
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Art Direction for Variety, Music or Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Art Direction for Variety, Music or Nonfiction Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for Variety, Music or Comedy Programming
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-prosthetic)
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or a Special
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Original Music and Lyrics
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Winner
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Winner
Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Hairstyling for a Series
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Winner
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Winner
Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Winner
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Variety or Music Series or a Special
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Sound Mixing for a Variety or Music Series or a Special
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Series
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Winner
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Winner
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Graphic and Title Design
Winner
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Technical Direction and Electronic Camerawork for a Series
Winner
Outstanding Technical Direction and Electronic Camerawork for a Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy, Variety or Music Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actress in Variety or Music
Winner
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actress in Variety or Music
Nominee
Outstanding Art Direction for a Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Outstanding Directing in a Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Nominee
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Nominee
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Winner
Outstanding Art Direction or Scenic Design for a Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Outstanding Art Direction or Scenic Design for a Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actress in Variety or Music
Nominee
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Nominee
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Nominee
Outstanding Directing in a Comedy - Variety or Music Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Winner
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Winner
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Winner
Outstanding Directing in a Comedy-Variety or Music Series
Winner
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Winner
Outstanding Achievement in Graphic Design and Title Sequences
Nominee
Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Scripted Variety Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Nominee
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video for a Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Nominee
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Series
Nominee
Outstanding Costume Design for a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Series
Nominee
Outstanding Directing for a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Technical Direction/Camera/Video for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Achievement in Technical Direction and Electronic Camerawork
Nominee
Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Nominee
Outstanding Achievement in Technical Direction and Electronic Camerawork
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2018
Best Comedic Performance
Nominee
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