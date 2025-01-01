В 1-м сезоне сериала «Доктор Айболит» события разворачиваются в знойной солнечной Африке, где живет самый добрый ветеринар на свете. Доктор Айболит соглашается бескорыстно вылечить любое живое существо – от мышонка до льва. Он обрабатывает царапины, сбивает температуру и даже проводит серьезные операции. Но случается страшное – из тюрьмы сбегает его главный враг Бармалей, который ненавидит животных. Вместе со своими разбойниками он придумывает коварный план – отравить всю еду в Африке. Все животные одновременно заболевают, и спасти их теперь может только Айболит, но кто-то должен сообщить ему об этом несчастье…