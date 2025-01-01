Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Doktor Aybolit 1984 - 1985, season 1

Doktor Aybolit season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Doktor Aybolit Seasons Season 1

Доктор Айболит 0+
Title Сезон 1
Season premiere 5 December 1984
Production year 1984
Number of episodes 7
Runtime 1 hour 10 minutes
"Doktor Aybolit" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Доктор Айболит» события разворачиваются в знойной солнечной Африке, где живет самый добрый ветеринар на свете. Доктор Айболит соглашается бескорыстно вылечить любое живое существо – от мышонка до льва. Он обрабатывает царапины, сбивает температуру и даже проводит серьезные операции. Но случается страшное – из тюрьмы сбегает его главный враг Бармалей, который ненавидит животных. Вместе со своими разбойниками он придумывает коварный план – отравить всю еду в Африке. Все животные одновременно заболевают, и спасти их теперь может только Айболит, но кто-то должен сообщить ему об этом несчастье…

Series rating

7.3
Rate 11 votes
"Doktor Aybolit" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Доктор Айболит и его звери
Season 1 Episode 1
5 December 1984
Бармалей и морские пираты
Season 1 Episode 2
13 December 1984
Варвара - злая сестра Айболита
Season 1 Episode 3
26 December 1984
Коварный план Бармалея
Season 1 Episode 4
19 March 1985
Айболит спешит на помощь
Season 1 Episode 5
9 May 1985
Крокодил и солнце
Season 1 Episode 6
15 August 1985
Спасибо, доктор!
Season 1 Episode 7
30 August 1985
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more