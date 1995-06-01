Menu
Sledstvie vedut kolobki 1983 - 1996, season 3

Title Сезон 3
Season premiere 1 June 1995
Production year 1995
Number of episodes 6
Runtime 30 minutes
"Sledstvie vedut kolobki" season 3 description

Мультфильм об альтернативных методах поиска похищенных животных. Коварный контрабандист Карбофос с помощью новинки преступной оружейной промышленности, похищает из зоопарка редкого полосатого слона по кличке Балдахин. Знаменитые сыщики братья Колобки узнают о преступлении, и применив все методы альтернативной дедукции, выясняют кого и откуда похитили. Дело почти раскрыто. Из досье на слона братья выясняют, что Балдахин обожает рыбий жир, а «от звуков флейты теряет волю». Благодаря этим особенностям зверя, Колобки намереваются вернуть его в зоопарк. Дело осложняется тем, что Карбофос тоже знает о привычках слона.

Series rating

7.8
Rate 11 votes
"Sledstvie vedut kolobki" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Братья Пилоты снимают клип для MTV
Season 3 Episode 1
1 June 1995
Братья Пилоты иногда ловят рыбу
Season 3 Episode 2
1 January 1996
Братья Пилоты вдруг решили поохотиться
Season 3 Episode 3
8 January 1996
Братья Пилоты показывают друг другу новогодние фокусы
Season 3 Episode 4
15 January 1996
Братья Пилоты готовят на завтрак макарончики
Season 3 Episode 5
22 January 1996
Братья Пилоты по вечерам пьют чай
Season 3 Episode 6
29 January 1996
