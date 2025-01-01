Menu
Sledstvie vedut kolobki 1983 - 1996 season 2

Следствие ведут колобки 6+
Title Сезон 2
Season premiere 11 August 1987
Production year 1987
Number of episodes 4
Runtime 20 minutes
"Sledstvie vedut kolobki" season 2 description

Мультфильм об альтернативных методах поиска похищенных животных. Коварный контрабандист Карбофос с помощью новинки преступной оружейной промышленности, похищает из зоопарка редкого полосатого слона по кличке Балдахин. Знаменитые сыщики братья Колобки узнают о преступлении, и применив все методы альтернативной дедукции, выясняют кого и откуда похитили. Дело почти раскрыто. Из досье на слона братья выясняют, что Балдахин обожает рыбий жир, а «от звуков флейты теряет волю». Благодаря этим особенностям зверя, Колобки намереваются вернуть его в зоопарк. Дело осложняется тем, что Карбофос тоже знает о привычках слона.

7.8
Первая серия
Season 2 Episode 1
11 August 1987
Вторая серия
Season 2 Episode 2
18 August 1987
Третья серия
Season 2 Episode 3
25 August 1987
Последняя серия
Season 2 Episode 4
1 September 1987
