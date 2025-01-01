Menu
Sledstvie vedut kolobki 1983 - 1996 season 1

Sledstvie vedut kolobki season 1 poster
Следствие ведут колобки 6+
Title Сезон 1
Season premiere 11 August 1983
Production year 1983
Number of episodes 2
Runtime 10 minutes
"Sledstvie vedut kolobki" season 1 description

Мультфильм об альтернативных методах поиска похищенных животных. Коварный контрабандист Карбофос с помощью новинки преступной оружейной промышленности, похищает из зоопарка редкого полосатого слона по кличке Балдахин. Знаменитые сыщики братья Колобки узнают о преступлении, и применив все методы альтернативной дедукции, выясняют кого и откуда похитили. Дело почти раскрыто. Из досье на слона братья выясняют, что Балдахин обожает рыбий жир, а «от звуков флейты теряет волю». Благодаря этим особенностям зверя, Колобки намереваются вернуть его в зоопарк. Дело осложняется тем, что Карбофос тоже знает о привычках слона.

Series rating

7.8
Rate 11 votes
"Sledstvie vedut kolobki" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Колобок идёт по следу
Season 1 Episode 1
11 August 1983
Похищение века
Season 1 Episode 2
18 August 1983
TV series release schedule
