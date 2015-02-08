Menu
The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst 2015 - 2024 season 1

Season premiere 8 February 2015
Production year 2015
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Тайны миллиардера» легендарный преступник-миллиардер Роберт Дерст впервые за 30 лет соглашается дать журналистам интервью. Дерст раскрывает подробности своего детства, включая то, что он в совсем юном возрасте стал свидетелем самоубийства своей матери. В 2001 году в заливе Галвестон в Техасе обнаруживается расчлененный труп. Это убийство становится лишь первым в целой серии загадочных и жутких преступлений, явно совершенных психопатом. В 2003 году полиции удается выйти на след богача и мецената Роберта Дерста. Но расследование благодаря деньгам обвиняемого превращается в настоящий медиацирк.

Series rating

8.3
Rate 20 votes
"The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Chapter 1: A Body in the Bay
Season 1 Episode 1
8 February 2015
Chapter 2: Poor Little Rich Boy
Season 1 Episode 2
15 February 2015
Chapter 3: The Gangster's Daughter
Season 1 Episode 3
22 February 2015
Chapter 4: The State of Texas vs. Robert Durst
Season 1 Episode 4
1 March 2015
Chapter 5: Family Values
Season 1 Episode 5
8 March 2015
Chapter 6: The Second Interview
Season 1 Episode 6
15 March 2015
TV series release schedule
