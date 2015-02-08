В 1 сезоне сериала «Тайны миллиардера» легендарный преступник-миллиардер Роберт Дерст впервые за 30 лет соглашается дать журналистам интервью. Дерст раскрывает подробности своего детства, включая то, что он в совсем юном возрасте стал свидетелем самоубийства своей матери. В 2001 году в заливе Галвестон в Техасе обнаруживается расчлененный труп. Это убийство становится лишь первым в целой серии загадочных и жутких преступлений, явно совершенных психопатом. В 2003 году полиции удается выйти на след богача и мецената Роберта Дерста. Но расследование благодаря деньгам обвиняемого превращается в настоящий медиацирк.