Стивен Кинг на премьере фильма «Жизнь Чака» в Торонто
Все еще ждут своего часа: пять произведений Стивена Кинга, которые до сих пор не адаптировали на телевидении Пока все те же популярные романы получают очередную экранизацию, эти книги Кинга так и не получили внимание телеиндустрии — по разным причинам.
17 August 2025 08:27
К худшему сюжетному твисту финала «Игры престолов» нас готовили еще в 4 сезоне: мы просто не поняли намек
К худшему сюжетному твисту финала «Игры престолов» нас готовили еще в 4 сезоне: мы просто не поняли намек Тайвин в очередной раз доказал свою мудрость.
30 May 2025 21:01
Плохие гены, характер или жуткое прошлое? Вот почему Дейенерис из «Игры престолов» сошла с ума
Плохие гены, характер или жуткое прошлое? Вот почему Дейенерис из «Игры престолов» сошла с ума На это есть несколько причин.
20 August 2024 16:30
