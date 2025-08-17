Menu
The Game Revealed
Статьи о сериале «The Game Revealed»
Статьи о сериале «The Game Revealed»
Все еще ждут своего часа: пять произведений Стивена Кинга, которые до сих пор не адаптировали на телевидении
Пока все те же популярные романы получают очередную экранизацию, эти книги Кинга так и не получили внимание телеиндустрии — по разным причинам.
1 comment
17 August 2025 08:27
К худшему сюжетному твисту финала «Игры престолов» нас готовили еще в 4 сезоне: мы просто не поняли намек
Тайвин в очередной раз доказал свою мудрость.
Write review
30 May 2025 21:01
Плохие гены, характер или жуткое прошлое? Вот почему Дейенерис из «Игры престолов» сошла с ума
На это есть несколько причин.
Write review
20 August 2024 16:30
