Dvoe na krayu 2023, season 1

Двое на краю 16+
Title Сезон 1
Season premiere 21 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Dvoe na krayu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Двое на краю» молодая замужняя женщина по имени Ольга оказывается в плену у неизвестного злоумышленника. Он объясняет ей, что в обмен на ее жизнь и свободу ее муж Максим должен прийти в полицию и признаться, что в прошлом он сбил человека и уехал с места аварии. Оля спокойна: она уверена, что Макс не совершал этого преступления и что он сделает что угодно для ее спасения. Но время идет, а муж не спешит являться за ней на белом коне. Постепенно женщина понимает, что он действительно причастен к той темной истории. Более того, он готов пожертвовать супругой ради собственной свободы и выгоды.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Dvoe na krayu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 April 2023
TV series release schedule
