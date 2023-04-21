В 1 сезоне сериала «Двое на краю» молодая замужняя женщина по имени Ольга оказывается в плену у неизвестного злоумышленника. Он объясняет ей, что в обмен на ее жизнь и свободу ее муж Максим должен прийти в полицию и признаться, что в прошлом он сбил человека и уехал с места аварии. Оля спокойна: она уверена, что Макс не совершал этого преступления и что он сделает что угодно для ее спасения. Но время идет, а муж не спешит являться за ней на белом коне. Постепенно женщина понимает, что он действительно причастен к той темной истории. Более того, он готов пожертвовать супругой ради собственной свободы и выгоды.