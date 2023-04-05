В 1 сезоне сериала «Путешествие к центру Земли» юный Диего впервые в жизни отправляется на каникулы в летний лагерь. Этим местом руководит эксцентричный исследователь Помпилио Кальдерон, который сам чувствует себя в душе ребенком, а потому частенько подбрасывает своим воспитанникам темы для игр и размышлений. Одна находка до глубины души поражает Диего: он обнаруживает медальон с инициалами своей бабушки Полы. Разумеется, мальчик не может успокоиться, не узнав, как вещица оказалась в лагере. Вместе со своими друзьями он отправляется в путешествие, которое приведет их в параллельные миры и поможет спасти планету.