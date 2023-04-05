Menu
Viaje al centro de la tierra 2023, season 1

Viaje al centro de la tierra season 1 poster
Season premiere 5 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Путешествие к центру Земли» юный Диего впервые в жизни отправляется на каникулы в летний лагерь. Этим местом руководит эксцентричный исследователь Помпилио Кальдерон, который сам чувствует себя в душе ребенком, а потому частенько подбрасывает своим воспитанникам темы для игр и размышлений. Одна находка до глубины души поражает Диего: он обнаруживает медальон с инициалами своей бабушки Полы. Разумеется, мальчик не может успокоиться, не узнав, как вещица оказалась в лагере. Вместе со своими друзьями он отправляется в путешествие, которое приведет их в параллельные миры и поможет спасти планету.

3.5
Rate 12 votes
3.6 IMDb
Season 1
El campamento de Pompilio
Season 1 Episode 1
5 April 2023
Dimensión Verne
Season 1 Episode 2
5 April 2023
Al centro de la Tierra
Season 1 Episode 3
5 April 2023
La bifurcación
Season 1 Episode 4
5 April 2023
Todo el tungsteno
Season 1 Episode 5
5 April 2023
Tierra de dinosaurios
Season 1 Episode 6
5 April 2023
La traición
Season 1 Episode 7
5 April 2023
Viaje en globo
Season 1 Episode 8
5 April 2023
