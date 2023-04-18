Menu
Vse ravno ty moya 2023, season 1

Все равно ты моя 16+
Title Сезон 1
Season premiere 18 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Vse ravno ty moya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Все равно ты моя» в центре событий оказывается молодая успешная женщина по имени Вита Денисова. Уже несколько лет она живет в столице, учится и работает, причем ее полностью устраивает такая судьба. Но нерадостные вести из родного захолустья вынуждают ее вернуться в городок, где она выросла. Девушка надеялась лишь решить несколько небольших проблем и отправиться опять в Москву, но обстоятельства заставляют ее продлить поездку на месяцы, а затем и на годы. Она попадает во власть коварного абьюзера и остается воспитывать чужого ребенка. При этом ей приходится написать заявление в полицию на человека, которого она когда-то любила.

"Vse ravno ty moya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 April 2023
TV series release schedule
