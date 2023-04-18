В 1 сезоне сериала «Все равно ты моя» в центре событий оказывается молодая успешная женщина по имени Вита Денисова. Уже несколько лет она живет в столице, учится и работает, причем ее полностью устраивает такая судьба. Но нерадостные вести из родного захолустья вынуждают ее вернуться в городок, где она выросла. Девушка надеялась лишь решить несколько небольших проблем и отправиться опять в Москву, но обстоятельства заставляют ее продлить поездку на месяцы, а затем и на годы. Она попадает во власть коварного абьюзера и остается воспитывать чужого ребенка. При этом ей приходится написать заявление в полицию на человека, которого она когда-то любила.