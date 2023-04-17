Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dalekaya i blizkaya 2023, season 1

Dalekaya i blizkaya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dalekaya i blizkaya Seasons Season 1

Далекая и близкая 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Dalekaya i blizkaya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Далекая и близкая» сестры-близнецы Соня и Ольга с детства очень различаются по характеру, несмотря на внешнюю идентичность. Соня – трудоголик, у нее есть талант к дизайну и архитектуре, поэтому она без труда поступает в столичный вуз, а затем устраивается работать архитектором в престижную московскую фирму. Вскоре она встречает Артема, а после помолвки привозит его в родной город познакомить с семьей. Но близняшка Оля, не добившаяся в жизни таких высот, начинает завидовать сестре. Вскоре Соня узнает, что Артем изменил ей, и теперь Оля ждет от него ребенка. Но этот брак не оказывается крепким. Через какое-то время Артем уходит, а Оля неожиданно исчезает.

Series rating

0.0
Rate 2 votes
"Dalekaya i blizkaya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more