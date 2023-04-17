В 1 сезоне сериала «Далекая и близкая» сестры-близнецы Соня и Ольга с детства очень различаются по характеру, несмотря на внешнюю идентичность. Соня – трудоголик, у нее есть талант к дизайну и архитектуре, поэтому она без труда поступает в столичный вуз, а затем устраивается работать архитектором в престижную московскую фирму. Вскоре она встречает Артема, а после помолвки привозит его в родной город познакомить с семьей. Но близняшка Оля, не добившаяся в жизни таких высот, начинает завидовать сестре. Вскоре Соня узнает, что Артем изменил ей, и теперь Оля ждет от него ребенка. Но этот брак не оказывается крепким. Через какое-то время Артем уходит, а Оля неожиданно исчезает.