В 1 сезоне сериала «Пока все хорошо» жизнь обычной криминальной журналистки превращается в хаос, когда она узнает, что ее родной брат замешан в преступной махинации. Главная героиня уже не первый месяц охотится за сенсацией: она практически вышла на самого известного и опасного в Париже наркобарона, который завлекает в свою сеть даже детей. Но в самый решающий момент она замечает в объективе своей скрытой камеры собственного брата. Женщина понимает, что он работает на мафиози и, раскрыв его шефа, она раскроет и его. Теперь она должна выбирать между карьерой, принципами и заботой о единственном родном человеке.