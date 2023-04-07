Menu
Jusqu'ici tout va bien 2023, season 1

Jusqu'ici tout va bien season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Jusqu'ici tout va bien Seasons Season 1

Jusqu'ici tout va bien 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Jusqu'ici tout va bien" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Пока все хорошо» жизнь обычной криминальной журналистки превращается в хаос, когда она узнает, что ее родной брат замешан в преступной махинации. Главная героиня уже не первый месяц охотится за сенсацией: она практически вышла на самого известного и опасного в Париже наркобарона, который завлекает в свою сеть даже детей. Но в самый решающий момент она замечает в объективе своей скрытой камеры собственного брата. Женщина понимает, что он работает на мафиози и, раскрыв его шефа, она раскроет и его. Теперь она должна выбирать между карьерой, принципами и заботой о единственном родном человеке.

Series rating

5.7
Rate 12 votes
5.9 IMDb
Jusqu'ici tout va bien List of episodes TV series release schedule
Season 1
Ça reste entre nous
Season 1 Episode 1
7 April 2023
La dette
Season 1 Episode 2
7 April 2023
Téléphone arabe
Season 1 Episode 3
7 April 2023
Le plan
Season 1 Episode 4
7 April 2023
La rupture
Season 1 Episode 5
7 April 2023
Cheval de Troie
Season 1 Episode 6
7 April 2023
Monnaie d'échange
Season 1 Episode 7
7 April 2023
Le sacrifice
Season 1 Episode 8
7 April 2023
TV series release schedule
