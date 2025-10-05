Menu
Ao no Orchestra 2023 - 2026, season 2
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Ao no Orchestra
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
5 October 2025
Production year
2025
Number of episodes
16
Runtime
8 hours 0 minute
Series rating
6.8
Rate
11
votes
7
IMDb
Ao no Orchestra season 2 new episodes release schedule.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2
Episode 1
5 October 2025
Episode 2
Season 2
Episode 2
12 October 2025
Episode 3
Season 2
Episode 3
19 October 2025
Episode 4
Season 2
Episode 4
26 October 2025
Episode 5
Season 2
Episode 5
2 November 2025
Episode 6
Season 2
Episode 6
9 November 2025
Episode 7
Season 2
Episode 7
16 November 2025
Episode 8
Season 2
Episode 8
23 November 2025
Episode 9
Season 2
Episode 9
30 November 2025
Episode 10
Season 2
7 December 2025
7 December 2025
Episode 11
Season 2
Episode 11
14 December 2025
Episode 12
Season 2
Episode 12
21 December 2025
Episode 13
Season 2
Episode 13
28 December 2025
Episode 14
Season 2
4 January 2026
4 January 2026
Episode 15
Season 2
11 January 2026
11 January 2026
Episode 16
Season 2
18 January 2026
18 January 2026
TV series release schedule
