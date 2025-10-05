Menu
Ao no Orchestra 2023 - 2026, season 2

Ao no Orchestra season 2 poster
Ao no Orchestra
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 October 2025
Production year 2025
Number of episodes 16
Runtime 8 hours 0 minute

Series rating

6.8
Rate 11 votes
7 IMDb
Ao no Orchestra season 2 new episodes release schedule. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
5 October 2025
Episode 2
Season 2 Episode 2
12 October 2025
Episode 3
Season 2 Episode 3
19 October 2025
Episode 4
Season 2 Episode 4
26 October 2025
Episode 5
Season 2 Episode 5
2 November 2025
Episode 6
Season 2 Episode 6
9 November 2025
Episode 7
Season 2 Episode 7
16 November 2025
Episode 8
Season 2 Episode 8
23 November 2025
Episode 9
Season 2 Episode 9
30 November 2025
Episode 10
Season 2 Episode 10
7 December 2025
Episode 11
Season 2 Episode 11
14 December 2025
Episode 12
Season 2 Episode 12
21 December 2025
Episode 13
Season 2 Episode 13
28 December 2025
Episode 14
Season 2 Episode 14
4 January 2026
Episode 15
Season 2 Episode 15
11 January 2026
Episode 16
Season 2 Episode 16
18 January 2026
