В 1 сезоне сериала «Синий оркестр» Хадзиме Аоно заканчивает последний класс средней школы. Педагоги и родители нисколько не беспокоятся о его будущем, ведь юноша – настоящий скрипичный вундеркинд. Он не расстается с любимым инструментом, извлекая из него божественные звуки. Вот только личная драма заставляет Хадзиме в одночасье отказаться от своей мечты и бросить музыку. Отец, служивший для него примером, уходит из семьи, и мальчик больше не хочет быть на него похожим. Он поступает в обычную старшую школу, но там знакомится с девушкой, которая, не обладая таким огромным талантом, все же мечтает играть в оркестре.