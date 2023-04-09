Menu
Season premiere 9 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 24
Runtime 12 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Синий оркестр» Хадзиме Аоно заканчивает последний класс средней школы. Педагоги и родители нисколько не беспокоятся о его будущем, ведь юноша – настоящий скрипичный вундеркинд. Он не расстается с любимым инструментом, извлекая из него божественные звуки. Вот только личная драма заставляет Хадзиме в одночасье отказаться от своей мечты и бросить музыку. Отец, служивший для него примером, уходит из семьи, и мальчик больше не хочет быть на него похожим. Он поступает в обычную старшую школу, но там знакомится с девушкой, которая, не обладая таким огромным талантом, все же мечтает играть в оркестре.

6.8
Rate 11 votes
7 IMDb
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 April 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 April 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 April 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 April 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 May 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 May 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
21 May 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
28 May 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
4 June 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
11 June 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
18 June 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
25 June 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
2 July 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
9 July 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
16 July 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
23 July 2023
Episode 17
Season 1 Episode 17
30 July 2023
Episode 18
Season 1 Episode 18
27 August 2023
Episode 19
Season 1 Episode 19
3 September 2023
Episode 20
Season 1 Episode 20
10 September 2023
Episode 21
Season 1 Episode 21
17 September 2023
Episode 22
Season 1 Episode 22
24 September 2023
Episode 23
Season 1 Episode 23
1 October 2023
Episode 24
Season 1 Episode 24
8 October 2023
