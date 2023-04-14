Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Montecristo season 1 watch online

Montecristo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Montecristo Seasons Season 1

Montecristo 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Montecristo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Монтекристо» вся Испания влюблена в загадочного и притягательного бизнесмена Алехандро Монтекристо. Этот парень как будто появился из ниоткуда и сразу же стал самым успешным предпринимателем страны. Раскрыть тайну его прошлого не удается даже лучшим папарацци. Он основал успешную технологическую компанию, вложив в ее успех огромные деньги. Конкурент Фернандо Альварес Мондего, вышедший из коренной испанской аристократии, мечтает выкупить его фирму и даже договаривается о встрече с «небожителем». Но он не знает о готовящейся для него ловушке и не узнает в лице Алехандро старого друга.

Series rating

5.3
Rate 12 votes
5.5 IMDb
"Montecristo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 April 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 April 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
14 April 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
14 April 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
14 April 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more