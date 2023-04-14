В 1 сезоне сериала «Монтекристо» вся Испания влюблена в загадочного и притягательного бизнесмена Алехандро Монтекристо. Этот парень как будто появился из ниоткуда и сразу же стал самым успешным предпринимателем страны. Раскрыть тайну его прошлого не удается даже лучшим папарацци. Он основал успешную технологическую компанию, вложив в ее успех огромные деньги. Конкурент Фернандо Альварес Мондего, вышедший из коренной испанской аристократии, мечтает выкупить его фирму и даже договаривается о встрече с «небожителем». Но он не знает о готовящейся для него ловушке и не узнает в лице Алехандро старого друга.