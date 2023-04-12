В 1 сезоне сериала «Похититель: Хранитель сокровищ» бандитская группировка «Скунс», промышляющая кражей культурных ценностей, тайно объединяется с командой по сохранению предметов старины и произведений искусства «Карма». Связующим звеном в этом странном тандеме становится скромный чиновник Городского управления по сохранению культурного наследия Хван Дэ Мен. Днем он ведет скучную бумажную работу, с тоской наблюдая, как его высокопоставленное начальство безнаказанно разбазаривает то, что оно должно защищать. Тогда он решает действовать в обход закона, чтобы спасти хоть что-то и вернуть справедливость.