Stealer: The Treasure Keeper season 1 watch online

Stealer: The Treasure Keeper season 1 poster
Stealer: The Treasure Keeper 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 14 hours 0 minute
"Stealer: The Treasure Keeper" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Похититель: Хранитель сокровищ» бандитская группировка «Скунс», промышляющая кражей культурных ценностей, тайно объединяется с командой по сохранению предметов старины и произведений искусства «Карма». Связующим звеном в этом странном тандеме становится скромный чиновник Городского управления по сохранению культурного наследия Хван Дэ Мен. Днем он ведет скучную бумажную работу, с тоской наблюдая, как его высокопоставленное начальство безнаказанно разбазаривает то, что оно должно защищать. Тогда он решает действовать в обход закона, чтобы спасти хоть что-то и вернуть справедливость.

Series rating

6.3
Rate 13 votes
"Stealer: The Treasure Keeper" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
12 April 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
13 April 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 April 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
20 April 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 April 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
27 April 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
3 May 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
4 May 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
10 May 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
11 May 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
17 May 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
18 May 2023
TV series release schedule
