American Manhunt: The Boston Marathon Bombing 2023, season 1

American Manhunt: The Boston Marathon Bombing 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 9 minutes
"American Manhunt: The Boston Marathon Bombing" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Взрывы на Бостонском марафоне: Охота на виновников» события разворачиваются 15 апреля 2013 года. Очень скоро этот день войдет в историю наряду с другими самыми страшными терактами современности. Сотни спортсменов и бегунов-любителей со всего мира участвуют в благотворительном Бостонском марафоне. Но вместо призов и чествования на финишной прямой их поджидает смерть. На последнем участке трассы уже заложены две мощные самодельные бомбы, замаскированные под подарочную бытовую технику. Когда устройства приводят в действие, три спортсмена падают замертво, а еще десятки человек получают ранения.

Series rating

7.4
Rate 11 votes
"American Manhunt: The Boston Marathon Bombing" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
White Hat, Black Hat
Season 1 Episode 1
12 April 2023
The American Dream
Season 1 Episode 2
12 April 2023
You Can't Interview A Corpse
Season 1 Episode 3
12 April 2023
TV series release schedule
