В 1 сезоне сериала «Взрывы на Бостонском марафоне: Охота на виновников» события разворачиваются 15 апреля 2013 года. Очень скоро этот день войдет в историю наряду с другими самыми страшными терактами современности. Сотни спортсменов и бегунов-любителей со всего мира участвуют в благотворительном Бостонском марафоне. Но вместо призов и чествования на финишной прямой их поджидает смерть. На последнем участке трассы уже заложены две мощные самодельные бомбы, замаскированные под подарочную бытовую технику. Когда устройства приводят в действие, три спортсмена падают замертво, а еще десятки человек получают ранения.