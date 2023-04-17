В 1 сезоне сериала «Семья» в центре событий оказывается супружеская пара Блэк из Южной Кореи. Эннис – идеальная супруга, будто сошедшая с мотивирующих плакатов о семейном счастье 60-х годов. Она посвящает всю себя заботе о муже и наведению уюта в доме. Но у ее благоверного есть огромный секрет: на самом деле он – секретный агент. Он путешествует по миру, вступает в политические интриги и смертельные игры и вовсе не собирается отказываться от всего этого ради Эннис. Вот только его женушка тоже умеет хранить тайны! Она не остановится ни перед чем, чтобы сделать свою семью идеальной.