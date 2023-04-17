Menu
Family 2023, season 1

Family

Family
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"Family" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Семья» в центре событий оказывается супружеская пара Блэк из Южной Кореи. Эннис – идеальная супруга, будто сошедшая с мотивирующих плакатов о семейном счастье 60-х годов. Она посвящает всю себя заботе о муже и наведению уюта в доме. Но у ее благоверного есть огромный секрет: на самом деле он – секретный агент. Он путешествует по миру, вступает в политические интриги и смертельные игры и вовсе не собирается отказываться от всего этого ради Эннис. Вот только его женушка тоже умеет хранить тайны! Она не остановится ни перед чем, чтобы сделать свою семью идеальной.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
"Family" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
17 April 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
18 April 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
24 April 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 April 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 May 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
2 May 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
8 May 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
9 May 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
15 May 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
16 May 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
22 May 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
23 May 2023
TV series release schedule
