Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Slip season 1 watch online

Slip season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Slip Seasons Season 1

Slip 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 30 minutes
"Slip" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сдвиг» Мэй Кэннон кажется, что ее лучшие годы проходят впустую. Ей уже за тридцать, и она давно замужем, но брак не приносит ей счастья. Она испытывает к мужу нежность и привязанность, но уже много лет не чувствует к нему страсти и влечения. Женщина думает, не сделала ли она ошибку и не была бы ее жизнь ярче с другим человеком? Однажды она выпивает в баре и уходит домой с едва знакомым парнем по имени Эрик. Но утро после измены оказывается ужасным: Мэй понимает, что реальность каким-то образом изменилась, и теперь она в браке с Эриком. Она путешествует по разным мирам и отношениям, чтобы вернуться к настоящему мужу.

Series rating

6.4
Rate 12 votes
"Slip" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Wife
Season 1 Episode 1
21 April 2023
The Lush
Season 1 Episode 2
21 April 2023
The Mother
Season 1 Episode 3
21 April 2023
The Imposter
Season 1 Episode 4
21 April 2023
The Widow
Season 1 Episode 5
21 April 2023
The Girlfriend
Season 1 Episode 6
21 April 2023
The Dakini
Season 1 Episode 7
21 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more