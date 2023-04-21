В 1 сезоне сериала «Сдвиг» Мэй Кэннон кажется, что ее лучшие годы проходят впустую. Ей уже за тридцать, и она давно замужем, но брак не приносит ей счастья. Она испытывает к мужу нежность и привязанность, но уже много лет не чувствует к нему страсти и влечения. Женщина думает, не сделала ли она ошибку и не была бы ее жизнь ярче с другим человеком? Однажды она выпивает в баре и уходит домой с едва знакомым парнем по имени Эрик. Но утро после измены оказывается ужасным: Мэй понимает, что реальность каким-то образом изменилась, и теперь она в браке с Эриком. Она путешествует по разным мирам и отношениям, чтобы вернуться к настоящему мужу.