Статьи о сериале «Harry Potter»

Статьи о сериале «Harry Potter» All info
Мальчик, который еще не родился: в «Гарри Поттере» от НВО покажут то, чего в фильмах не было и близко — фанаты книг будут довольны Признайтесь, вам ведь тоже не хватило экспозиции в «Философском камне»?
25 September 2025 13:17
Новый фильм со звездами сериала по «Гарри Поттеру» выйдет позже, чем планировалось: фанаты винят Тейлор Свифт и неспроста Грядущий кинопроект певицы для американских кинотеатров теперь в приоритете.
24 September 2025 09:54
В новый сериал по «Гарри Поттеру» обязана войти эта сцена из «Философского камня» — раскрывает важную информацию о сразу двух главных персонажах Из-за киноадаптаций мы недооценивали Гермиону и, как ни странно, Северуса Снейпа.
22 September 2025 21:31
Думали, со Снейпом все плохо? Роль Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» может сыграть женщина — Темный Лорд станет Темной Леди В такой ситуации и Николас Холт с Киллианом Мерфи кажутся идеальным вариантом.
2 comments
21 September 2025 10:41
Киллиан Мерфи ответил на слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру» — на роль он бы все равно не согласился по одной забавной причине Актер даже не хочет пытаться превзойти Рэйфа Файнса.
15 September 2025 07:58
В первом сезоне сериала по «Гарри Поттеру» покажут двух персонажей, которые не появляются в «Философском камне» — и это отличные новости Кажется, нам намекают на то, что в первый сезон все-таки добавят важную сцену, которая не попала в фильм.
12 September 2025 09:25
Наконец-то фанаты книг будут довольны: топ-5 деталей из романов о «Гарри Поттере», которые не показали в фильмах, но могут включить в будущий сериал А еще в шоу может появиться тот самый персонаж, появления которого не дождались в кинофраншизе.
10 September 2025 10:23
Крэбб, Гойл и профессор, которого не показали в фильмах: HBO нашли новых актеров для сериала «Гарри Поттер» Вакансии на второстепенных персонажей закрыты.
8 September 2025 07:58
В сериале по «Гарри Поттеру» появится еще один забытый персонаж — теперь адаптация «Философского камня» станет логичнее В фильмах забыли о сразу нескольких привидениях-обитателях Хогвартса, но как минимум одного из них все-таки вернут в сюжет.
7 September 2025 11:21
В новой адаптации «Гарри Поттера» все-таки появятся старые лица: следом за Малфоем к команде присоединилась звезда прошлых фильмов Создатели сериала HBO нарушили собственное обещание.
2 September 2025 09:30
«В чем тогда смысл?»: режиссер «Тайной комнаты» камня на камне не оставил от сериала «Гарри Поттер» — и все из-за Хагрида Постановщик ждет премьеру только ради одного момента.
1 September 2025 07:29
Новая адаптация «Гарри Поттера» теперь стала еще лучше — в нее включат выкинутого из фильмов персонажа Фанаты Поттерианы могли заметить еще одного члена семейства Уизли только на фотографии в третьем фильме франшизы.
5 comments
31 August 2025 09:25
Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас Съемки первого сезона шоу только начались, а на актеров фанаты Поттерианы уже успели наброситься по самым разным причинам.
28 August 2025 12:48
Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться Теперь в любовь к Поттериане юного актера никто не верит.
5 comments
21 August 2025 18:40
«Ни в коем случае»: Рэдклифф наотрез отказался сниматься в сериале «Гарри Поттер» — побрезговал даже камео, и вот почему Актер намекнул, что постановщики тоже не горят желанием.
11 August 2025 17:09
«Большая честь для меня»: Хью Лори стал новым Дамблдором в «Гарри Поттере», но речь не про сериал НВО (А Волдеморт теперь — звезда «Дэдпула») А ведь на больших экранах с этой ролью он точно справился бы не хуже.
6 August 2025 17:00
«Боятся взрослые»: в Госдуме разъяснили, могут ли в России запретить «Гарри Поттера» «Киноафиша» узнала подробности у депутата. 
2 August 2025 07:00
«Сказали б об этом в нулевые — Роулинг умерла бы от смеха»: «Ван Пис» совсем скоро побьет уникальный рекорд «Гарри Поттера» Через годик-другой у жанра будет новый король.
18 comments
30 July 2025 07:00
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок Кажется, создатели грядущего сериала все-таки держат свое обещание — по крайней мере, в одном аспекте.
4 comments
25 July 2025 18:07
Как минимум с одним из актеров сериала «Гарри Поттер» НВО точно не ошиблись: кастинг уже лучше, чем у легендарных фильмов Остается надеяться, что персонаж получит больше экранного времени.
17 July 2025 11:50
Лорд будет Тёмным... во всех смыслах? В HBO засекретили актёра Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» — и тому есть лишь две причины Поклонники франшизы будут в шоке, и пока непонятно — в хорошем смысле или не совсем.
16 July 2025 16:11
Коней на переправе поменяют: сериал «Гарри Поттер» еще не вышел, но один из важных персонажей уже готов с ним распрощаться Герой, похоже, не против продержаться всего один сезон.
4 comments
10 July 2025 16:11
Лучшую историю Снейпа оставили на десерт: «Гарри Поттер» от HBO может превзойти оригинальные фильмы (и даже книги) Даже если актера не поменяют, хотя фанаты умоляют в Сети.
4 comments
1 July 2025 07:00
То, что Дамблдор прописал: это аниме — идеальный аперитив для тех, кто устал ждать сериал по «Гарри Поттеру» Волшебство должно быть с кулаками.
25 June 2025 16:40
Том Фелтон и Джоан Роулинг
Поттер и Грейнджер отвернулись от Роулинг: Малфой раскрыл свое отношение к писательнице после «отмены» Пока другие главные актеры из «Гарри Поттера» не хотят иметь ничего общего с Роулинг, Фелтон, кажется, готов играть кого-то из Малфоев еще в ближайшие пару десятков лет.
22 June 2025 08:56
Актер из нового «Гарри Поттера» неожиданно столкнулся с волной критики (это не тот, о ком вы могли подумать) Фанаты продолжают негодовать по поводу темнокожего Северуса Снейпа, но недавно обрушились с претензиями и на другого ведущего актера будущего сериала.
21 June 2025 14:44
«Это было непростое решение»: сериал «Гарри Поттер» остался без идеального Дамблдора — актер до последнего надеялся на роль На звезду оригинальных фильмов создатели проекта даже не посмотрели.
19 June 2025 12:19
«Гарри Поттер»
Сериал «Гарри Поттер» обязан исправить одного из самых «слитых» персонажей фильмов: в книгах была звездой, в кино о ней забыли Может, хотя бы теперь героиня перестанет восприниматься как «придаток» к мальчику, который выжил.
18 June 2025 13:17
Смерть Лили и Джеймса будет куда трагичнее: сериал по «Гарри Поттеру» уже исправил одну серьезную ошибку фильмов Всего-то и нужно было, что заглянуть в паспорт героев.
1 comment
16 June 2025 10:23
Паапа Эссьеду и Алан Рикман
Представим, что новый Снейп — канон: ИИ расписал, как бы изменилась история «Гарри Поттера» С Паапой Ессьеду могла бы выйти отличная социальная драма, разительно отличающаяся от оригинала. 
6 comments
12 June 2025 09:25
Новый Снейп уходит по-английски? Инсайдеры раскрыли главный «сюрприз» создателей «Гарри Поттера» Похоже, проект спасла шумиха вокруг «Одни из нас».
9 comments
10 June 2025 12:26
Снейп-обаяшка и Филч-добрячок: первый взгляд на главных звёзд сериала «Гарри Поттер» в образах волшебников Хогвартса Северус, что с вашей прической?..
4 comments
8 June 2025 16:11
Паапа Эссьеду и Алан Рикман
Темнокожий Снейп вызвал негодование у фанатов «Гарри Поттера»: но не все так однозначно – Рикмана еще могут переплюнуть Рикман стал легендой благодаря роли в кинофраншизе, но Паапа Эссьеду еще может привнести в образ своего героя что-то новое и соответствующее канону.
6 June 2025 17:38
Гарри — Электроник, Рон — из «Слова пацана», а Малфои... тут лучше самим увидеть: ироничный взгляд на новых героев «Поттерианы» Сеть взорвалась после представления новой троицы. 
1 comment
2 June 2025 09:54
По заветам «Очень странных дел»: сериал про «Гарри Поттера» исправит главную проблему фильмов о мальчике, который выжил Скажем спасибо современным технологиям.
7 comments
30 May 2025 07:58
Гарри, Рон и Гермиона
Поттероманы, чего приуныли? Новый состав «Гарри Поттера» от HBO уже превосходит оригинальную троицу (Гарри пока под сомнением) По крайней мере, если брать в рассчет два параметра.
28 May 2025 17:09
Гарри Поттер и семья Дурслей
Новый сериал по «Гарри Поттеру» должен кардинально поменять Дурслей — вот почему Фанаты кинофраншизы все еще не могут забыть ту вырезанную сцену, которая поменяла вообще все.
28 May 2025 11:21
Поттер похож на киношного, Грейнджер — на книжную: первое фото новых Гарри, Рона и Гермионы для сериала от НВО Заветные роли достались малоизвестным актерам.
5 comments
27 May 2025 18:23
Гарри Поттер
1 250 000 000 долларов на одних только маглов: у сериала по «Гарри Поттеру» будет баснословный бюджет (и невероятная Тисовая улица) При этом имена главных актеров все еще держат в секрете.
26 May 2025 08:56
Такое точно не простят: топ-5 деталей из книг по «Гарри Поттеру», которые новый сериал просто не может проигнорировать Кинофраншиза упустила многое из того, что было важно для сюжета — но у грядущего шоу, несмотря на уже довольно скандальную репутацию, еще есть шанс стать лучше.
23 May 2025 13:17
Дамблдор
Новый «Гарри Поттер» раскроет темную сторону Дамблдора: профессор не предотвратил смерть важного героя Готов был жертвовать соратниками, чтобы влиять на Мальчика, Который Выжил.
17 May 2025 16:40
Джоан Роулинг объяснила, почему не собирается сама увольнять актеров из нового сериала по «Гарри Поттеру» Писательница выступает продюсером грядущего шоу от HBO — поклонники «Гарри Поттера» ополчились на нее из-за этого в том числе.
10 May 2025 15:13
Джоан Роулинг
Продюсер сериала по «Гарри Поттеру» рассказал, как скандал с Джоан Роулинг повлияет на рейтинги Писательницу продолжают «отменять» в Голливуде, а само шоу многие обещают бойкотировать — но кризисную ситуацию это вряд ли создаст.
1 comment
10 May 2025 09:54
Актер из нового сериала по «Гарри Поттеру» получил письмо с требованием отказаться от роли — но это не тот, о ком вы могли подумать Некоторые фанаты кинофраншизы уже зареклись смотреть грядущий сериал — все из-за неподходящего каста и участия Джоан Роулинг.
5 comments
9 May 2025 14:15
В 1 сезоне сериала «Гарри Поттер» обязаны показать 7 моментов из книги «Философский камень»: в фильме о них «забыли» Некоторые из эпизодов действительно важные, особенно если смотреть на них через призму следующих частей саги.
6 May 2025 13:17
Педро Паскаль
«Поведение неудачника»: Мандалорец против мальчика, который выжил — Педро Паскаль поддержал бойкот сериала «Гарри Поттер» А виной всему, нетрудно догадаться, «мама» кумира миллионов подростков.
5 May 2025 20:03
Скрестили пальцы и ждем камео: Тому Фелтону досталась неожиданная роль в сериале по «Гарри Поттеру» Пока непонятно, радоваться фанатам или огорчаться.
5 May 2025 16:40
Гарри Поттер и Волан-де-Морт
Новый сериал по «Гарри Поттеру» пока еще может дать шанс проигнорированному персонажу из фильмов — и сделать его куда более убедительным злодеем У будущего проекта от HBO уже скандальная репутация, но недопущение ошибок предыдущей адаптации вполне может ее восстановить.
5 comments
5 May 2025 12:48
Сериал по «Гарри Поттеру» едва не остался без Дамблдора, и виной всему — скандалистка-Роулинг А ведь писательница всего лишь говорит неудобную для многих правду.
4 May 2025 09:00
«Мы уже это видим»: сериал по «Гарри Поттеру» может переплюнуть культовые фильмы, и даже темнокожий Снейп не помешает Шоураннерам всего-то и нужно, что слегка расширить канон.
7 comments
2 May 2025 07:58
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната»
Филч из «Гарри Поттера» когда-то сыграл и в «Игре престолов» — возможно, вы узнали его по ужасному характеру Актеру из нового сериала от HBO будет тяжело потягаться с таким уровнем злодейства.
28 April 2025 11:50
Гермиона Грейнджер
Гермиона в сериале НВО с вероятностью в 99% будет жутко бесить: не вините создателей — это выбор Роулинг Зрители могут разочароваться, но фанаты книг будут ликовать.
19 April 2025 15:42
Гарри Поттер
Гарри Поттер в сериале НВО почти наверняка будет темнокожим: виной всему — Снейп и оригинальная книга Роулинг Звучит абсурдно, но шоуранерам придется поменять канон, чтобы... не поменять канон еще сильнее.
26 comments
15 April 2025 21:00
Гарри Поттер
Квиррелл и Филч — как в фильмах, но про Снейпа так не скажешь: назван актерский состав сериала «Гарри Поттер» Нас ждет семь сезонов волшебства, интриг и, конечно же, любви.
1 comment
14 April 2025 17:20
Без слез не взглянешь: на роль Хагрида в новом «Гарри Поттере» подыскали реального здоровяка Новый каст пока больше радует, хотя и есть ложка дегтя в бочке меда. 
1 comment
26 March 2025 12:19
Что общего у Дамблдора и ядерного оружия? Звезда «Гарри Поттера» нашёл неочевидное (но очень логичное!) сходство Возможно, кто-то теперь взглянет на волшебника чуть под другим углом.
25 March 2025 13:46
Снейп и МакГоннагал
МакГонагалл из картеля и скандальный Снейп: раскрыты имена еще двух актеров из нового «Гарри Поттера» На Западе и в России новость восприняли одинаково.
8 March 2025 13:46
Гарри и Рон
Авторы сериала по «Гарри Поттеру» нашли способ переплюнуть оригинальные фильмы: решение неочевидное Шоураннерам предстоит непростая задачка, и они уже начали ее решать.
1 March 2025 13:46
Сняться в «Гарри Поттере» и умереть: новый Дамблдор сделал трагичное заявление о своей роли в сериале НВО Также артист намекнул, что работа над сериалом займет вовсе не 10 лет, как предполагалось ранее.
26 February 2025 15:42
Ножи вместо магии: новым Дамблдором в «Гарри Поттере» станет один из самых известных сериальных маньяков Переговоры уже на финальной стадии.
13 February 2025 11:50
Темный Лорд уже никогда не будет прежним
Любимчик Нолана станет идеальным Волан-де-Мортом в сериале: выбор одобрил даже режиссер «Поттера» Похоже, каст проекта пополнится настоящими звездами.
Write review
21 January 2025 15:13
Новому сериалу по «Гарри Поттеру» нужно правильно подобрать актера для этого второстепенного персонажа — фанаты уже нашли идеальных кандидатов Герою выделили всего несколько минут фильма — но зато каких минут.
1 comment
30 December 2024 16:40
Какой фильм о Гарри Поттере пересматривают чаще всего? Лидером оказался вовсе не «Узник Азкабана» Иногда лучший фильм франшизы и любимчик фанатов — совсем не одно и то же.
2 comments
24 December 2024 10:23
«Это шанс сделать то, что мы не могли»: режиссер «Гарри Поттера» высказался о предстоящем сериале от HBO В отличие от фанатов, мэтр настроен более положительно.
20 December 2024 17:38
В HBO рассказали, сколько серий войдет в первый сезон сериала по «Гарри Поттеру» — фанаты уже недовольны У грядущего сериала все меньше шансов стать лучше кинофраншизы.
11 December 2024 20:03
Что было в Хогвартсе, остается в Хогвартсе: топ-5 историй, которые теперь просто обязаны появиться в сериале по «Гарри Поттеру» Многое из книг Джоан Роулинг так и осталось за кадром — самое время это исправить.
10 December 2024 16:11
На темнокожем Снейпе странности кастинга для сериала по «Гарри Поттеру» не закончились — досталось и Гермионе Правда, в этот раз кандидат оказался откровенно неподходящим.
1 comment
9 December 2024 19:34
Это провокация: причину выбора неожиданного актера на роль Снейпа в новом «Поттере» назвал кинокритик Создатели сериала подкинут еще не один повод для обсуждений и скандалов.
6 December 2024 12:48
Сбываются худшие опасения зрителей: вот какой актер может сыграть нового Северуса Снейпа (фото) Показываем артиста, выбор которого точно приведет к скандалу.
5 December 2024 11:21
Без бороды, но с очень добрыми глазами: кто сыграет Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру» Актер с большим опытом, но к магическому миру прикоснется впервые.
16 November 2024 08:56
Сыгравшая Джинни актриса впервые назвала ключевую проблему всех фильмов про Гарри Поттера Фанаты книг, вероятно, поддержат звезду.
4 September 2024 06:00
