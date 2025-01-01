Menu
A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night 2026, season 1

Season premiere 18 January 2026
Production year 2026
Number of episodes 1
Runtime 0 minute
"A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night" season 1 description

В 1 сезоне сериала A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night действие происходит в Вестеросе за столетие до событий «Игры престолов». Железный трон все еще занимают потомки династии Таргариенов, однако у власти их удерживает лишь страх подданных перед их былым величием. В реальности все драконы, которыми они могли управлять, уже мертвы, а по земле ходят лишь легенды об их силе, дарованной богами старого пантеона. Тем не менее в стране назревают великие перемены, у истоков которых вскоре встанут великие люди. Сир Дункан Высокий – странствующий рыцарь, который мечтает о подвигах и славе. Судьба подарит ему их сполна.

