В 1 сезоне сериала A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night действие происходит в Вестеросе за столетие до событий «Игры престолов». Железный трон все еще занимают потомки династии Таргариенов, однако у власти их удерживает лишь страх подданных перед их былым величием. В реальности все драконы, которыми они могли управлять, уже мертвы, а по земле ходят лишь легенды об их силе, дарованной богами старого пантеона. Тем не менее в стране назревают великие перемены, у истоков которых вскоре встанут великие люди. Сир Дункан Высокий – странствующий рыцарь, который мечтает о подвигах и славе. Судьба подарит ему их сполна.